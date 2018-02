Calendar Taxe 2018: Principalele formulare, plati, termene pentru firme. Descarca PDF

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat…

- Firma „Succes Dezvoltare 1991“ SRL, detinuta de Alexandru-Razvan Versin, fiul directorului adjunct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Gorj, va prelua activele societatii Succes Nic Com, care se afla in procedura de insolventa. Societatea este cel mai mare angajator din domeniul…

- Principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii (IMM) din Romania catalogheaza drept haos decizia Guvernului de a muta contributiile sociale de la angajator la angajat, intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2018. De asemenea, 2 din 3 antreprenori cu microintreprinderi nu au majorat inca salariile…

- Obligații fiscale pentru luna FEBRUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna februarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE FEBRUARIE…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Yusen Logistics Europe B.V. preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL.Yusen Logistics Europe B.V. face parte din Grupul Yusen Logistics, care este furnizor de logistica globala ce acopera toate modalitatile de transport. Principalele…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Reprezentantii Organizatiei Interprofesionale Legume-Fructe i-au semnalat ministrului Agriculturii, Petre Daea, „situatia dificila” cu care se confrunta din cauza taxei pe ambalajele de sticla, iar oficialul le-a spus ca asteapta sugestii pentru rezolvarea problemei, a anuntat joi ministerul. …

- Membrii Romanian Business Leaders (RBL), cu afaceri cumulate de 3,5 miliarde de euro si peste 30.000 de angajati, vad cu „optimism foarte rezervat” urmatoarele 12 luni, potrivit rezultatelor Indexului de Incredere Macroeconomica prezentate miercuri de asociatia antreprenoriala. „Indexul…

- In decembrie 2017, inspectorii de munca suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, in cadrul a 35 de controale efectuate la firme unde iși desfașurau activitatea cetațeni straini. Amenzile au totalizat 6.500 de lei. Potrivit unui comunicat semnat de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, verificarile…

- WhatsApp Business a lansat aplicatia de mesagerie pe mobil cu functii dedicate afacerilor mici si mijlocii (IMM), insa pentru moment este disponibila in anumite tari, nu si in Romania, potrivit unui comunicat emis, zilele trecute, de serviciul detinut de Facebook.

- Administrația comunei dambovițene Voinești iși da tot interesul pentru dezvoltarea localitații, astfel incat , voineștenii sa beneficieze de utilitați la standarde europene. Anul 2018 vine cu vești foarte bune pentru cetațenii comunei Voinești . In primul rand vestea cea mare este ca incepand…

- Romani scutiti de la plata impozitului pe venit. Din luna februarie, scutirea de impozit pe venit pentru industria IT se va acorda pentru mai multe categorii de angajați. De la 1 februarie, scutirea de...

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, si Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, au discutat sambata seara despre situatia din Siria si despre masuri ce trebuie implementate pentru asigurarea stabilitatii din regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), care inlocuieste Directiva 95/46/EC, va intra in vigoare in data de 25 mai 2018. Ea se aplica in cazul in care organizatia sau firma are sediul in UE, sau colecteaza si proceseaza date cu caracter personal ale rezidentilor din UE. Potrivit Comisiei…

- Pe parcursul lunii ianuarie se pot depune cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine și pachet b) pasari. Perioadele de referința pentru depunerea cererilor de…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. “Membrii Consiliului au remarcat că noile date şi evaluări reconfirmă…

- Presedintele Executiv al Asociatiei Romane a Bancilor Florin Danescu la RRA Presedintele Executiv al Asociatiei Române a Bancilor, Florin Danescu. Foto: arb.ro Sectorul financiar-bancar va avea în acest an o serie de provocari importante, care îsi vor pune amprenta asupra…

- "Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor,…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. “Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Obligații fiscale pentru luna IANUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE IANUARIE…

- Guvernul si Parlamentul au operat in anul 2017 o serie de modificari de taxe si impozite pentru firme, care se aplica in anul 2018. Unele au fost adoptate de Guvern si modificate de Parlament pe ultima suta de metri, iar altele nu au mai apucat sa fie schimbate de senatori si deputati in timp util,…

- Un nou model de carte de identitate, cu cip, noi reguli pentru obtinerea permisului de conducere si amenzi rutiere plafonate. Sunt doar cateva dintre schimbarile pregatite de guvernanti pentru romani in 2018

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- Peste 500 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere in Ajunul Craciunului, dintre care 82 pentru consum de alcool si 169 pentru viteza. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind…

- Politistii vranceni au efectuat peste 30 de perchezitii la sediile unor firme, unei institutii si la locuintele mai multor persoane banuite de taiere ilegala de arbori, abuz in serviciu si evaziune fiscala, informeaza IGPR.

- Antreprenorii si reprezentantii departamentelor de resurse umane si de contabilitate cauta inca solutii in aceste zile pentru a vedea ce venituri pot sa le asigure angajatilor incepand de la 1 ianuarie 2018, in urma schimbarilor aduse de „Revolutia Fiscala”, sustin reprezentantii CalculatorVenituri.ro,…

- Luni, 18 decembrie a.c., incepand cu ora 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza conferința de presa aferenta Proiectului “Multi risc – modul I”, eveniment la care vor participa comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, șeful Departamentului pentru Situații…

- Comunicat de presa CEFERIȘTII ȘI-AU PIERDUT RABDAREA! Salariații CFR au de gand sa opreasca spontan toate trenurile din Romania! Astazi, 12 decembrie 2017, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație sindicala a ceferiștilor din Romania, a protestat in fața Guvernului…

- Obligații fiscale pentru luna DECEMBRIE 2017. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2017. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE DECEMBRIE…

- Astfel, Bucurestiul gazduieste cel mai mare numar de companii, dar, analizand datele din perspectiva cresterii relative a numarului de societati in principalele judete in care este concentrata industria, rata de crestere relativa pentru perioada 2011‑2016 din judetul Cluj a fost de 81-, superioara celei…

- Antreprenorii cu mici afaceri handmade isi vor putea vinde creatiile timp de trei zile, la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, organizat de stat in Bucuresti, la Romexpo, cu intrare libera pentru vizitatori.

- ♦ Principalele obstacole pe care le intampina antreprenorii atunci cand vor sa porneasca o afacere sunt educatia precara si accesul la finantare, a caror importanta a crescut anul acesta comparativ cu 2016, in timp ce problemele legate de birocratie s-au diminuat semnificativ in perceptia oamenilor…

- Antreprenorii din Romania vor putea obtine fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de intreprinderi sociale, intr-o noua linie de finantare pentru dezvoltarea antreprenoriatului in acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol, transmite dpa, preluata de Agerpres. Peste o treime din grupările de crimă…

- Fostul prefect al județului Teleorman Teodor Nițulescu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție, pentru a fi audiat in dosarul TelDrum.Surse judiciare afirma ca el este denuntator in dosarul „Tel Drum”. Acesta s-a prezentat pentru a dat mai multe detalii in acest caz. Audierea…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural care a avut loc ieri, directorul executiv al Direcției pentru Agricultura județene Teleorman, inginer Veronela Pantalie, a prezentat raportul privind rezultatele obținute de fermieri in campania agricola de toamna. Principalele acțiuni derulate in campania agricola…

- Modificarile aduse Codului Fiscal ar putea sa determine scaderi semnificative in ceea ce priveste infiinatarea de noi firme, explica un specialist in domeniu. Profilul antreprenorului roman si care sunt marile temeri ale celor care vor sa intre acum in afaceri.

- Actrita Cristina Stamate, care a murit luni, 27 noiembrie, la spitalul Floreasca, suferea de cardiopatie ischemica, o boala foarte des intalnita. Cardiopatia ischemica este suferinta muschiului cardiac produsa de ingustarea sau blocarea arterelor coronare, potrivit cardioclinic.ro . Principala cauza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca este corecta poziția premierului Mihai Tudose care a afirmat ca nu ințelege conceptul de "stat paralel", in contextul in care in cadrul dezbaterilor asupra rezoluției adoptate de partid la Baile Herculane unii au fost de acord cu aceasta…

- Parlamentarii PNL au decis sa se retraga de la dezbaterile de miercuri pe proiectul legilor justiției, din comisia speciala condusa de Florin Iordache. Gestul liberalilor vine dupa o serie de propuneri respinse și de schimburi de replici dure cu reprezentanții PSD și ALDE.Inainte de liberali,…

- Violeta Stoica Dupa ani la rand in care incertitudinea a domnit in privința semnarii contractelor de deszapezire atat pe autostrada București-Ploiești, cat și pe rețeaua drumurilor naționale din județul Prahova, in principiu, timp de patru ani de acum inainte, lucrurile ar trebui sa fie mult mai bune…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistența sociala a depașit in septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente și 40,75 milioane lei alte plați, conform statisticilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Cea mai mare suma a fost platita pentru alocația…

- Romanii investesc in Franta. Tot mai multe firme isi extind afacerile in tarA care atrage ca un magnet investitiile. In fiecare saptamana, aproape 20 de firme straine intra pe uriasa piata franceza. Li se ofera Mai multe facilitati fiscale.

- Inchisoare pentru șoferii care consuma alcool sau alte substante psihoactive dupa producerea unui accident cu victime Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege privind modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Printre altele, Guvernul propune introducerea unei noi infractiuni in…

- Potrivit unui comunicat transmis de Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Olt, societatea comerciala a fost amendata cu 30.000 lei pentru ca a realizat o investitie intr-un perimetru care se afla intr-un sit "Natura 2000", fara sa faca evaluarea adecvata. Doi antreprenori din orasul Corabia…