Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie s-a nascut in Melitopole si a trait in secolul al IV lea. Fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, este inzestrat de Dumnezeu cu darul de a alunga d...

- Crestinii il praznuiesc pe 7 febuarie pe Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie este binecuvantat de Dumnezeu cu putere de a alunga demonii si de a vindeca pe om de orice boala.

- CHIȘINAU, 6 feb — Sputnik. Astazi, Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfintei Xenia din Sankt Petersburg, numita „cea smerita și nebuna pentru Hristos". Ea mai este pomenita si pe 24 mai, ziua când a fost canonizata. Proclamarea ei ca sfânt a avut loc în anul 1988.…

- Pe data de 6 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, a lui Fotie, patriarhul Constantinopolului; a Sfantului Cuvios Varsanufie cel Mare. Sfantul...

- Pe data de 5 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Aceasta s-a nascut in cetatea Panormos, din insula Sicilia Știm și ca ea a fost frumoasa și bogata. A fost...

- „Viața consacrata este semnul concret in lumea aceasta al veacului care va veni, dar care este, in același timp și prezent, nu este un veac total strain, ci este nou și implinitor, care este prezent in samanța, la fel cum Imparația lui Dumnezeu este prezenta in inimile celor care deja au primit-o din…

- În ziua de 2 februarie a fiecarui an, la 40 de zile de la Nasterea Domnului, Biserica Ortodoxa marcheaza Întâmpinarea Domnului, numita si Stretenie sau Ziua Ursului.Întâmpinarea Domnului este un eveniment important din viata pamânteasca a Mântuitorului,…

- Pe data de 31 ianuarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfinților Chir și Ioan, doctori fara de arginți. Aceștia au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al...

- Ortodoxe Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan Greco-catolice Sf. cuv. Xenofont și familia sa Romano-catolice Ss. Timotei și Tit, ep. Sfantul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fii lor Arcadie și Ioan sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa la 26 ianuarie. Au…

- SFANTUL GRIGORIE Marele Grigorie, cuvantatorul de Dumnezeu, a trait pe vremea imparatiei lui Valens si a lui Teodosie cel Mare. Patria lui pamanteasca a fost Capadochia Secunda, iar patria...

- SFANTA XENIA. Sfanta Xenia era originara din Roma. In momentul in care parintii au hotarat sa o marite, ea a ales sa fuga impreuna cu doua slujitoare in Insula Cos. Face acest lucru din dragoste fata de Hristos, ca...

- Ortodoxe Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria Greco-catolice Sf. cuv. Antonie cel Mare Romano-catolice Sf. Anton, abate Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa la 17…

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste joi, 11 ianuarie, pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare. S-a nascut intr-un sat din tinutul Capadociei in secolul al V-lea, intr-o familie crestina. A decis sa-si dedice viata slujirii lui Dumnezeu, astfel ca si-a parasit familia in timpul imparatului Marcian (450-457)…

- Oana Lis a luat foc atunci cand a dat peste o poza cu baloane, pe care era scris mesajul: "A murit Viorel Lis. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!". Oana Lis i-a pregatit CRUCEA lui Viorel Lis. A scris pe ea un mesaj in stilul Cimitirului Vesel FOTO "Si eu nu stiam nimic!!!... Neadevarat,…

- Interpreta de muzica populara Georgiana Spinu a fost colega de facultate și prietena cu Alina Ciucu, tanara care a sfarșit tragic la metrou. Alina Ciucu era o tanara de 25 de ani cu un viitor frumos inainte , al carei destin s-a sfarșit tragic marți seara, cand a fost impinsa pe șinele de la metrou…

- Nume emblematic pentru muzica lautareasca, Gabi Lunca se confrunta din nou cu probleme de sanatate. Dupa ce a dus o lupta grea cu cancerul exista informații ca artista s-ar simți din nou foarte rau.

- Un infarct a pus capat vietii unui jurnalist care, de 28 de ani, era implicat in viata Cetatii cu toate puterile sale: Tiberiu Patru. De curind, obtinuse licenta pentru un post de televiziune in Craiova si, in aceste zile, lucra intens pentru acest proiect ce urma sa fie incoronarea unei intregi cariere…

- Noaptea trecuta, scriitorul, jurnalistul și profesorul sucevean Roman Istrati s-a stins din viața, la varsta de 62 de ani, dupa o lunga si foarte grea suferinta. Dumnezeu sa-l odihneasca. Romica va fi inmormantat in cimitirul Armenesc din cartierul Zamca. In semn de pretuire, televiziunea Intermedia…

- "Am vorbit aseara cu Sumudica. I-am zis: tu esti nebun, vrei sa te impuste aia? Tu nu-i cunosti pe turci. Ba, sunt orgoliosi. Ala vine si te impusca direct, pe starda. S-a speriat. Nu mai spune, domne, ca ma sperii! E adevarat ca ai talent de actor si esti baiat inteligent, dar cei mai invidiosi…

- Sfanta Mucenița Filofteia, patroana spirituala a copiilor, a tinerilor și a mamelor, ocrotitoarea celor saraci, este pomenita de Biserica Ortodoxa pe 7 decembrie. Sfanta Mucenita Filofteia si-a incredintat sufletul Domnului, la o varsta frageda, doar 12 ani. A trait in secolul al XIII-lea, in sudul…

- Pe 7 decembrie, Biserica Ortodoxa o praznuieste pe Sfanta Mucenita Filofteia, o sfanta de numai 12 ani. Aceasta a trait in sec. al XIII-lea, in sudul Dunarii. Nu se stie cu exactitate daca provenea din neam de romani sau de bulgari. Moastele sale se afla, de la sfarsitul sec. al XIV-lea, la Curtea de…

- Un an in care credinciosii au fost provocati sa-si aduca aminte, sa se intoarca in timp, pentru a intelege trecutul, dar si prezentul, si sa poata astfel lua decizii pentru viitor. In anul 2017, greco-catolicii au aniversat 400 de ani de la fondarea Ordinului Calugarilor Bazilieni si 240…

- Iata declaratia catre tara a Principesei Margareta, Custodele Coroanei romane: "Romani, Țara a pierdut pe Regele Mihai I. Timp de peste noua decenii, el a inchinat Romaniei toate puterile, cu devotament și rabdare. Am pierdut, ca voi toți, un parinte. O pierdere personala și…

- Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea. La primul sinod ecumenic tinut la Niceea, in anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare aparator al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform careia Iisus…

- Anuntul facut de Casa Regala a Romaniei, cu decesul Majestatii Sale, Regele Mihai I al Romaniei, a provocat tristete in randul locuitorilor comunei Savarsin. Timpul parca s-a oprit in loc. Oamenii au iesit pe ulita si rememoreaza, cu nostalgie, fragmente din intalnirile avute cu Regele Mihai. Povesti…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- Azi, Majestațile lor s-au reintalnit in veșnicie, pentru a-și continua povestea de iubire… “Dumnezeu mi-a dat omul vietii mele”, spunea Regina Ana, sintetizand astfel in cateva cuvinte o poveste de iubire de o viața, o dragoste predestinata Povestea incepe departe de Romania. Munca de voluntar pe front…

- Sfantul Nicolae s-a nascut in anul 270 in cetatea Patara din Asia Mica (in prezent Turcia), iar numele lui inseamna, in limba greaca, „biruitor de popoare". A locuit in orasul Myra, unde a fost episcop. Orasul este situat tot in Asia Mica, pe actualul teritoriu al Turciei. Dupa ce parintii…

- 2018 va fi anul in care nu le va lipsi nimic. Vor fi mai fericiti ca niciodata, vor fi admirati, vor iubi si nu vor fi nicio clipa stramtorati financiar. Ba mai mult, din ceea ce primesc, vor darui cu placere mai departe. E semn ca Dumnezeu ii iubeste si ca ii protejeaza in fiecare clipa.

- Dand probabil cu matura prin casa și ștergand praful in așteptarea Zilei Națaionale, blonda doamna a lui Liviu Dragnea, pe numele ei Carmen Dan, a dat de un dispozitiv de ascultare in casa. Ma rog, cel puțin așa pretinde fosta secretara din Alexandria de Teleorman, careia Dumnezeu i-a pus mana in cap…

- Colegii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta sunt alaturi de doamna Mariana Golumbeanu, in aceste momente grele pricinuite de disparitia fratelui sau. Dumnezeu sa il odihneasca in pace Familia Ilie George anunta cu durere in suflet trecerea in nefiinta a…

- Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai apreciați conducatori ai Bisericii Catolice. Recent, site-ul catolic La Nuova Bussola Quotidiana a publicat o profeție a suveranului pontif. „Vad biserica mileniului III lovita de o plaga mortala, se numeste islamismul”, avertiza…

- „Dati Cezarului ce-i al Cezarului, si lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu!” In sfarsit, Maternitatea Targoviste primeste ce merita. Dupa ce, timp de mai bine de doi ani, in care s-au tot facut solicitari la Ministerul Sanatatii si interpelari de catre deputatul Carmen Holban, membru al Comisiei de Sanatate…

- Simona Marinescu, despre Stela Popescu: ”Tatal meu s-a indragostit de ea in timpul liceului”. Simona Marinescu, fost acționar la clubul de fotbal Dinamo, a postat un mesaj despre Stela Popescu. Pe contul ”Simona Amaria Marinescu”, fostul acționar a scris urmatoarele, dezvaluind ca tatal sau a iubit-o…

- Scriitorul Laurian Stanchescu, cel care s-a dedicat, intre altele, repatrierii osemintelui marelui Constantin Brancuși, care a dorit sa fie inmormantat langa mama sa, in Gorjul natal, posteaza, pe contul de Facebook, un text impotriva politicienilor care vor ”cerși” capital politic la Alba Iulia: ”Sa…

- Lucian Romascanu: Ne raman in amintire lucrurile minunate realizate de Stela Popescu Ministrul Culturii a declarat, joi, ca, desi actrita Stela Popescu nu mai este printre noi, raman in amintire lucrurile minunate pe care artista le-a realizat de-a lungul vietii. Lucian Romascanu a precizat…

- Dupa ce a supraviețuit incendiului din 11 noiembrie 2016, o femeie din Chisinau s-a apucat sa vânda gazete ca pe pâinea cea calda În era tehnologiilor, presa pe hârtie în țara noastra își pierde din popularitate, chiar daca în Europa ziarele se vând…

- Sarbatoarea intrarii in biserica a Maicii Domnului este praznuita in Biserica Ortodoxa la 21 noiembrie. Maica Domnului a fost adusa in templul din Ierusalim, la varsta de trei ani. Tradiția Bisericii arata motivul pentru care Nascatoarea de Dumnezeu a fost ...

- Cu totii ne-am intrebat de ce femeile nu au voie sa intre in altar, insa niciodata nu am primit un raspuns. Ei bine, exista explicatii ale acestei interdictii, care isi are originile in misterul creatiei lui Dumnezeu.

- Biserica Ortodoxa il pomenește, luni, 20 noiembrie, pe Sfantul Grigorie Decapolitul. Acesta s-a nascut intr-una din cetatile Decapoliei, care se numeste Irinopolis. Tatal lui se numea Serghie si era robit de patimile trupului, incat pentru mantuirea lui nicidecum nu purta de grija. Pe maica sa o chema…

- Madalina Ghenea trece prin momente grele! Dupa ce s-a despartit de iubitul ei, Matei Stratan, cu care are o fetita, vedeta a facut un anunt dureros pe pagina sa de Instagram, in care isi prezinta condoleantele fata de familia unui mare designer, care s-a stins din viata

- Cea mai veche biserica din Ciutești se naruie. Tencuiala de lut cade de pe scheletul din lemn, vechi de peste 150 de ani. Crucea de pe o cupola deja s-a prabușit. Au mai ramas doar doua. Rezista, aratand lumii ca eidificiul in ruina este, de fapt, un locaș sfant. Iar din clopotnița se zarește un clopot.…

- Patriarhul Daniel a transmis romanilor cateva invataminte despre post. n timpul postului se diminueaza cantitatea hranei materiale și sporește hrana spirituala, potrivit ierarhului. “Nu postim pentru a fi vazuti sau laudati de oameni, ci postim ca sa ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Postim pentru ca…

- Sfantul Matei, 16 noiembrie. Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este unul din cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști. A fost numit Levi al lui Alfeu de catre ceilalți trei evangheliști. Sfantul Matei, 16 noiembrie. A scris una dintre cele…

- Tragedia care s-a abatut asupra unui fotbalist celebru a facut inconjurul lumii. Fiul sau a murit la scurt timp dupa ce a venit pe lume, iar sportivul si sotia lui au dorit sa imortalizeze momentul in care si-au cunoscut micul print, chiar daca ziua nasterii sale a fost si ziua in care a parasit lumea…

- Postul Postul Craciunului începe mâine și ține 40 de zile, pâna pe 25 decembrie, pregatindu-i pe credincioși pentru marea sarbatoare a Nașterii lui Iisus Hristos. Lasatul Secului pentru Postul Craciunului este astazi, în seara Sfântului Filip, ultima zi în…

- Realizatorul TV spune ca a fost deranjat foarte tare de sintagma folosita de Victor Ponta conform careia Liviu Dragnea minte ca la Teleorman. "M-a deranjat o chestie printre cele spuse de Victor Ponta. Au fost chestii din discurs pe care le-am apreciat dar ceea ce m-a deranjat mai tare printre…

- Sfântul Mina, protectorul celor pagubiți, este praznuit an de an de Biserica Ortodoxa pe 11 noiembrie. În popor s-au pastrat mai multe tradiții legate de acesta sarbatoare: Fetele și femeile se duc la biserica și aprind lumânari la celalalt capat în…

- Ce a declarat Mircea Lucescu dupa amicalul Romania – Turcia 2-0, disputat joi seara, la Cluj-Napoca. ”Atmosfera a fost excelenta. Publicul a fost fantastic. Romania a fost mai buna, a inceput mai bine jocul. Se vede ca este mai omogena decat echipa mea. Mi-a placut atitudinea jucatorilor romani. Presing,…