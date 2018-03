Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste la 26 martie Soborul Arhanghelului Gavriil. Este cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, a intruparii Fiului lui Dumnezeu. Sfantul Gavriil este unul dintre cei sapte ingeri de mare sfat care stau inaintea Tronului lui Dumnezeu. Se spune ca Arhanghelul Gavriil…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" organizeaza, la sediul teatrului, concurs pentu ocuparea functiei contractuale vacante de economist de specialitate, grad profesional IA.Conditii de participare : experienta profesionala in domeniul de referinta economic de minimum 10 ani ; are cunostinte…

- În Apus, aceasta sarbatoare este numita si sarbatoarea Zamislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscuta sub denumirea de Blagovestenie sau Ziua Cucului. Buna Vestire este o sarbatoare crestina care se celebreaza pe data de 25 martie a fiecarui an în…

- Pe data de 25 martie, in Biserica Ortodoxa, se face praznuirea Bunei Vestiri sau Blagoveșteniei, cum se mai numește in popor. Aceasta este o sarbatoare cu data fixa, la 25 martie. De la ea incepe sa...

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului

- La Alba Iulia si in alte cinci orase din judet se organizeaza sambata, 24 martie, “Marsul pentru viata”, un eveniment sprijinit de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia si, in tara, de Biserica Ortodoxa. In ședința de lucru din data de 29 ianuarie 2018, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat…

- In calendarul crestin-ortodox, 25 martie este sarbatoarea Bunei Vestiri, ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria nasterea pruncului Iisus Hristos. In anul 1822, la data de 25 martie, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica inmaneaza agai Mihai Flipescu, in cadrul unei…

- Calendar ortodox 20 martie Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII lea, crezand ca manastirea adaposteste multe bogatii. Pentru ca nu au gasit bunuri materiale, acestia au...

- Incinerarea in Romania, intre interdicția impusa de Biserica Ortodoxa și dorința exprimata in timpul vieții: șase persoane decedate din Alba au fost incinerate in 2017. Incinerarea persoanelor decedate este, inca, in Romania un subiect tabu. Biserica Ortodoxa interzice preoților sa oficieze slujbe pentru…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Marți 13, doua semne rele care, alaturate, ne dau fiori de cele mai multe ori, parca ajungând sa ne gândim din ce în ce mai intens la lucrurile nefaste care se pot întâmpla într-o zi ca de de astazi. Însa, aceasta alaturare aduce ghinion cu adevarat sau este…

- Pe data de 12 martie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sf. Teofan Marturisitorul. Mai sunt celebrați astazi și Sf. Grigorie Dialogul, Episcopul Romei, și Sf. Simeon Noul Teolog. Sfantul...

- Dupa o saptamana in care femeile s-au bucurat de rasfaț, iata ca și barbații se vor bucura de o zi, numai a lor. Pe 9 martie, Biserica Ortodoxa comemoreaza Ziua celor 40 de Mucenici din Sevastia (intradiția geto-daca au fost 44 de mucenici), dar și pe deținuții care au patimit in inchisorile comuniste,…

- Biserica Ortodoxa are programat pentru luna martie un eveniment de o insemnatate aparte pentru viata crestinilor. In perioada urmatoare vor avea loc canonizari de sfinti romani, deja cunoscuti publicului larg.

- Ce spun unele legende despre martisor? Pina astazi nu sint date precise, care ar atesta, cind si unde anume a luat nastere traditia Marțișorului. Ce adevar rational sta la originea lui? Ce exprima culorile alb si rosu? Insa se stie, ca din vechime stramosii nostri s-au folosit de un calendar special,…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, și soția sa, Alina - Maria Binder, se vor casatori religios in luna septembrie, in Romania, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, in Anglia. Intr-un interviu acordat revistei franceze Point de Vue, cei doi au dezvaluit ca nu au o relație…

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti - pe 28 februarie. Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia...

- Mucenicii se fac cu ocazia zilei de 9 martie, zi in care Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe cei 40 de Sfinti Mucenici. Aceștia, soldati crestini ce faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia, au fost condamnați la moarte prin inghețare in lacul Sevastiei pentru ca nu au vrut sa renunțe…

- Biserica Ortodoxa ii cinsteste in data de 9 martie pe sfintii patruzeci de mucenici. Acestia au murit pentru credinta lor in vremea imparatului Liciniu. Odata cu sarbatoarea crestina, au fost pastrate in memoria populara si o serie de traditii si obiceiuri care provin de la geto-daci.

- Sfantul Procopie Decapolitul, dupa cum ne arata numele sau, era din partile Decapolei, regiune situata langa Marii Galileii. Inca de tanar a imbratisat viata monahala. Sfantul Procopie s-a afirmat ca aparator al...

- Regiunea București/Ilfov are la momentul actual peste 3.000 de persoane cu deficiențe de auz. Biserica vine in intampinarea nevoilor spirituale, educative și sociale ale acestor oameni. Pentru ei, Arhiepiscopia Bucureștilor va ridica un centru social. Deja au inceput demersurile pentru construirea așezamantului…

- Pe data de 16 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfinților Mucenici Pamfil și Valent. Patimirea celor doisprezece Sfinți Mucenici persecutați pe vremea lui Dioclețian. Acesti doisprezece...

- Peste 10 zile, moment mult asteptat pentru mii de parinti: vor incepe primele demersuri legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Astfel, pe 26 februarie urmeaza sa se afiseze circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate la fiecare…

- Biserica Ortodoxa este, la ora actuala, cel mai mare filantrop din punct de vedere al contributiei in lucrarea sociala, a afirmat miercuri patriarhul Daniel in plenul Adunarii Nationale Bisericesti.

- Pe data de 14 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfinților Cuvioși Auxențiu, Maron și Avraam. Prin rugaciunea lor au tamaduit mulți orbi, leproși, ologi, dar și demonizați. Cuviosul...

- Pe data de 12 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfantului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Suntem in Saptamana Alba, cand este dezlegare la oua, la lapte și la branza.

- SAMBATA MORȚILOR. Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. MOȘII DE IARNA 2018. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro. SAMBATA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul…

- Pe data de 9 februarie, în Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfântului Mucenic Nichifor. A trait în secolul III și era prieten cu preotul creștin Sapriciu. Diavolul a semanat dușmania între ei. Dupa un timp, Nichifor si-a venit in fire si a trimis cativa prieteni…

- Pe data de 7 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului. El primise dar de la Dumnezeu de a alunga demonii și a tamadui boli. Acesta a trait in...

- Pe data de 6 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, a lui Fotie, patriarhul Constantinopolului; a Sfantului Cuvios Varsanufie cel Mare. Sfantul...

- Pe data de 5 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Aceasta s-a nascut in cetatea Panormos, din insula Sicilia Știm și ca ea a fost frumoasa și bogata. A fost...

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif. Tot credinta populara aminteste si faptul ca…

- Simularea examenelor din acest an școlar se va desfașura, la nivel național, in luna martie. Mai exact, simularea Evaluarii Naționale a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) are loc in perioada 5 – 7 martie, in timp ce simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat este programata in…

- Pe data de 31 ianuarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfinților Chir și Ioan, doctori fara de arginți. Aceștia au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al...

- Calculul momentului in care pica cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii se face foarte simplu: este vorba despre prima duminica dupa prima luna plina care cade dupa sau de echinoctiul de primavara. Diferenta dintre ortodocsi si catolici vinde de la calendarele diferite folosite: Biserica Ortodoxa…

- Sfantul Ierarh Grigorie Teologul este pomenit de Biserica Ortodoxa in 25 ianuarie. S-a nascut in apropierea Naziansului, o cetate din Capadocia. Studiile le-a facut in Cezareea Capadociei, unde l-a intalnit pe Sfantul Vasile cel Mare, de care il va lega o stransa prietenie tot restul vietii. Si-a desavarsit…

- SFANTA XENIA. Sfanta Xenia era originara din Roma. In momentul in care parintii au hotarat sa o marite, ea a ales sa fuga impreuna cu doua slujitoare in Insula Cos. Face acest lucru din dragoste fata de Hristos, ca...

- Biserica Ortodoxa Romana ii celebreaza luni, 22 ianuarie, pe Sfantul Apostol Timotei, pe sfantul Anastasie Persul, pe sfinții Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavriil, Ioan, Parod și pe alți 377 de mucenici. Sfantul Apostol Timotei Sfantul Apostol Timotei s-a nascut din tata pagan elin…

- Biserica Ortodoxa Romana ii celebreaza astazi pe Sfantul Apostol Timotei, pe sfantul Anastasie Persul, pe sfinții Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavriil, Ioan, Parod și pe...

- Biserica Ortodoxa il sarbatoreste la data de 17 ianuarie pe Sfantul Cuvios Antonie cel Mare, considerat de traditia monastica drept cel mai popular ascet si incepatorul vietii calugaresti. Totodata, impreuna cu Sfantul Cuvios Pahomie cel Mare, SFANTUL ANTONIE CEL MARE este apreciat ca fiind intemeietorul…

- Duminica, 14 ianuarie, credinciosii praznuiesc Odovania praznicului Botezului Domnului. Perioada de dupa Boboteaza are rolul de a pastra interesul pentru cele ce au fost praznuite și de a evidentia insemnatatea sarbatorii. La incheierea perioadei de dupa sarbatoare se praznuiește odovania praznicului.…

- Ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filoszofiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta a fost și aparator al Bisericii lui Hristos. Mergand…

- Proteste, peste 21 de morți, raniți și peste 1.000 de arestați pe tot cuprinsul Iranului, in urma manifestațiilor de strada incepute la 28 decembrie 2017 in orașul Mashhad, declarate de Garda Revoluționara Iraniana ca incheiate la 3 ianuarie, dar care continua și astazi, in ciuda contra-manifestațiilor…

- Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica. Ortodocsii praznuiesc botezul…

- Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca cele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica, de aceea Biserica mai numeste Boboteaza si "Aratarea Domnului", "Dumnezeiasca Aratare" sau "Epifania", aceasta din…

- Clujul va ridica doua statui pentru a karca anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire de la 1918. ”Finanarile existente vizeaza realizarea unor statui, cum ar fi statuia celui care a citit declarația unirii de la Alba Iulia, cardinalul…

- 1936: la Hollyood are loc premiera filmului „Three Smart Girls”, avand-o ca protagonsita pe cantareata americana de 14 ani Deanna Durbin, film al simleuanului Joseph Herman Pasternak ce va scapa compania Universal Pictures de faliment

- Calendarul ortodox celebreaza pe 26 decembrie 2017, a doua zi de Craciun, Soborul Maicii Domnului. Maica Mântuitorului Iisus Hristos este prima cea mai mare persoana sfânta din ceruri dupa Sfânta Treime (apoi Sfântul Ioan Botezatorul), ocrotitoarea tuturor crestinilor, mijlocitoarea…