Stiri pe aceeasi tema

- Afla cand incepe postul Adormirii Maicii Domnului, ce sarbatori religioase și sfinți cinstim in luna august. Calendar ortodox 2019 ne pune la curest cu toate noutațile lunii august. Tot ce trebuie sa știi despre sarbatorile din luna lui cuptor.

- Potrivit calendar ortodox 2019, astazi credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei Criteanul. Afla cine a fost acesta și ce rugaciune se citește astazi, 4 iulie, pentru ajutor și noroc.

- Potrivit calendar ortodox 2019, credinciosii il cinstesc miercuri, 19 iunie, pe Sfantul Apostol Iuda Tadeu. Sf Iuda mai este cunoscut in Scriptura ca „Iuda, fratele lui Iacov”. Afla ce sfinti mai sunt pomeniti in aceasta zi.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.

- Sarbatoare mare, la inceput de saptamana. In fiecare an, la data de 10 iunie, Biserica pomeneste mai multi Sfinti. Astfel, Sfantul Mucenic Timotei si Sfintii Mucenici Alexandru si Antonina sunt praznuiti in aceasta zi datorita vietii lor traita in credinta.

- Calendar ortodox 8 iunie 2019. In aceasta zi credinciosii cinstesc mutarea moastelor Sfantului Teodor Stratilat, din cetatea Eracliei in Evhaita. Afla ce alti sfinti se mai praznuiesc pe data de 8 iunie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, 1 iunie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Asadar, in fiecare an, la data de 1 iunie, este sarbatorit Sfantul Iustin Martirul si Filosoful.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. O mare Sfanta este praznuita, in fiecare an, la data de 13 mai. Astfel, Sfanta Mucenita Glicheria este sarbatorita de crestini in aceasta zi.