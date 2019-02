Stiri pe aceeasi tema

- In data de 13 februarie sunt sarbatoriti Sfintii Priscilla si Acvila. Marele sinaxar grecesc al sfintilor ii numeste apostoli pe amandoi acesti sfinti, Priscilla si Acvila, zicand ca erau intr-un suflet cu Apostolul Pavel. Este posibil ca ei sa se numere intre putinii oameni botezati personal de Sfantul…

- Sarbatoare importanta, duminica, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, pe data de 10 februarie. Sfantul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.

- Pe 3 februarie il celebram pe Sfantul si Dreptul Simeon. Vechiul Testament a fost tradus din limba ebraica in limba greaca de 70 de intelepti, din porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului. Printre acestia s-a numarat si Sfantul si Dreptul Simeon.

- Cand ”cade” Paștele ortodox și cel catolic in 2019, potrivit calendarului creștin ortodox • Paștele ortodox și cel catolic s-au sarbatorit in 2018 la o saptamana distanța, iar același lucru se va intampla și in acest an. In 2019, Paștele ortodox se va sarbatori pe 28 aprilie, in vreme ce catolicii vor…

- De aceea, este foarte important sa citiți aceasta rugaciune la ceas de necaz, scrie secretele.com. Este grabnic folositoare. Iata mai jos și textul rugaciunii! „Slujindu-te de rugaciuni neincetate, ai lepadat stricaciunea patimilor de la suflet si ai curatit vederea cugetului tau. Drept…

- Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire…

- Calendar ortodox 30 noiembrie. Sf Andrei. Vineri, 30 noiembrie, este sarbatoare mare in calendarul creștin ortodox. Credincioșii il praznuiesc pe Sfantul apostol Andrei, zi cu deosebita semnificație și cu tradiții ancestrale. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi!