- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august, prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire. Pentru ca pe 1 septembrie incepe noul an bisericesc, Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este considerat ultimul praznic…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august 2019. Aceasta mare sarbatoare este prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire.

- N. D. Potrivit unei atentionari meteo, facuta publica, ieri, si de catre Institutia Prefectului Prahova, sfarsitul acesta de saptamana nu va fi unul chiar usor de suportat, intrucat se vor inregistra canicula si disconfort termic. Astfel, incepand de astazi si pana duminica, valul de caldura se va extinde,…

- Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul) este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 5 august. Cuviosul Ioan Iacob, calugar la Manastirea Neamț, a fost un sihastru care și-a petrecut 24 de ani în Țara Sfânta, pe Valea Iordanului și în…

- Temperaturile resimțite se invart, in municipiu, in jurul valorii de 40 de grade Celsius, iar cele din termometre sunt pe la 35. Iar, conform meteorologilor, aceste date nu se vor prea schimba in zilele ce urmeaza. In acest context, ISU „Vasile Goldiș” al Județului Arad face urmatoarele recomandari…

- Inalțarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paști. Sarbatoarea este cunoscuta in popor și sub denumirea de Ispas, de la cuvantul de origine slavona Supasu, care inseamna Mantuitorul. In aceasta zi creștinii se saluta cu „Hristos S-a inalțat!” și „Adevarat…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Inalțarea Domnului sau Ispasul. Timp de zece zile, pana la Rusalii, credinciosii se vor saluta cu "Hristos s-a inaltat" si „Adevarat s-a inaltat”.