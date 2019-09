Calendar ortodox septembrie. Sfânta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri Calendar ortodox septembrie. Sfanta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri Tradiția spune ca cine muncește in aceasta zi va fi suferi de lovituri. Calendar ortodox septembrie. Sfanta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri In țarile creștine, Sfinții Ioachim și Ana sunt invocați de cuplurile care nu au fost binecuvantate cu copii. Sfinții și drepții parinți Ioachim și Ana sunt considerați ocrotitorii familiei și cei care-i ajuta pe parinți sa aiba copii sanatoși. Calendar ortodox septembrie. Sfanta ANA, 9 septembrie. Tradiții și obiceiuri In aceasta zi, nu ai voie sa speli… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

