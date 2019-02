Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, vineri, pentru crestini. In fiecare an, la aceasta data, pe 8 februarie, doua mari Sfinte sunt praznuite. Sfintele Marta si Maria sunt trecute in calendar la aceasta data.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, 5 februarie. O mare Sfanta este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Agata este praznuita, in fiecare an, pe data de 5 februarie, de catre crestini.

- Calendar ortodox 11 ianuarie. Zi de sarbatoare pentru credincioși, marcata in calendar cu cruce neagra. In aceasta zi este praznuit Cuviosul Teodosie cel Mare. La mulți ani sarbatoriților!

- Calendar ortodox 10 ianuarie. Mare sarbatoare pentru credincisi. Acestia il praznuiesc pe Sfantul Antipa de la Calapodesti, sarbatoare marcata in calendar cu cruce neagra. Citeste viata si rugaciunea Sf Antipa.

- Calendar ortodox, 27 decembrie Sarbatoare. In a traia zi de Craciun credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Arhidiacon Stefan, primul martir al Bisericii. Afla ce obiceiuri si traditii trebuie sa respecti astazi pentru a avea noroc si ce iti este interzis sa faci.

- Calendar ortodox 24 decembrie. In Ajunul Craciunului creștinii ortodocși o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Eugenia. La mulți ani femeilor care poarta acest nume de sarbatoare și semnificația acestuia. La mulți ani, Eugenia

- Calendar ortodox 24 decembrie. In Ajunul Craciunului creștinii ortodocși o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Eugenia. La mulți ani femeilor care poarta acest nume de sarbatoare și semnificația acestuia. La mulți ani, Eugenia