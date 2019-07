Stiri pe aceeasi tema

- Afla care sunt sarbatorile religioase, posturile si ce sfinti sunt cinstiti in luna iulie, potrivit calendar ortodox 2019. Luna lui cuptor se inchie prin cu prima zine din postul Adormirii Maicii Domnului.

- Potrivit calendar ortodox 2019, credinciosii il cinstesc vineri, 21 iunie, pe Sfantul Mucenic Iulian din Cilicia. Tot in aceasta este lasatul secului pentru Postul Sfintilor Petru si Pavel, zi de harti.

- Potrivit calendar ortodox 2019 iunie, miercuri credinciosii ortodocsi il cintesc pe Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare. Citeste troparul zilei de 12 iunie si afla ce alti sfinti sunt cinstiti in aceasta zi.

- Calendar ortodox 2019. Cate zile de Post sunt in luna iunie și ce nu ai voie sa faci. Randuilelie bisericești din luna iunie 2019, prima luna de vara, anunța zile de post importante dedicate Sfinților Apostoli Petru și Pavel

- Sarbatoare mare, sambata, pentru crestini. Un Sfant important este praznuit in fiecare an, in aceasta zi. Sfantul Mucenic Teodot este trecut in calendar pe data de 18 mai si sarbatorit de toti crestinii.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare mare pentru creștini pe data de 3 mai. Doi mari sfinți sunt praznuiți in aceasta zi. Mai exact, Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfantul Mucenic Timotei si Mavra, sotia lui, precum și Sfantul Mucenic Diodor sunt praznuiți in calendar, in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pe 24 aprilie, in Miercurea Mare. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica ii praznuieste pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici, Iosif din Maramures, dar si pe Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum.