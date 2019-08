Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 23 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, este sarbatorita Aducerea Moastelor Sfantului Foca. Sfantul Foca a fost episcop in Sinope si a fost un om foarte credincios.

- Luni, la inceput de saptamana, se face pomenirea uneia dintre marile sfinte ale creștinismului. Pe 22 iulie este sarbatorita Sfanta Mironosița Maria Magdalena, iar in numele ei exista o rugaciune care ii este inchinata.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.

- Sarbatoare importanta pentru crestini in miercurea din Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Astfel, in fiecare an, la data de 26 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios David din Tesalonic.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.