- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, 1 iunie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Asadar, in fiecare an, la data de 1 iunie, este sarbatorit Sfantul Iustin Martirul si Filosoful.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. O mare Sfanta este praznuita, in fiecare an, la data de 13 mai. Astfel, Sfanta Mucenita Glicheria este sarbatorita de crestini in aceasta zi.

- Pe 28 aprilie, ortodocșii de pretutindeni sarbatoresc prima zi de Paște. Este culminarea Postului Paștelui, a Saptamanii Patimilor, dar și a nopții de Inviere, la puntea dintre sambata și duminica.