- Circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restrictionata, de luni seara pana marti seara, in Ungaria, intrucat in tara vecina 20 august este zi de sarbatoare nationala. Politia de Frontiera recomanda soferilor de automarfare ca, la ridicarea restrictiei, sa tranziteze toate punctele…

- Sarbatoare mare pentru crestini, a doua zi dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. Sfanta Maria este una dintre cele mai mari sarbatori din an, pentru ca este inchinata Maicii Domnului.

- CALENDAR ORTODOX 27 IULIE. Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna "cel in toate puternic ca un leu", un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei. Insa…

- Simona Halep prezinta maine trofeul de la Wimbledon in cadrul unui ceremonii care debuteaza la ora 17:00, la Sala Sporturilor din Constanta.Prima parte a evenimentului se va desfasura la bordul unui autobuz etajat pe traseul bulevardul Tomis ndash; strada Termele Romane bulevardul Regina Elisabeta Piata…

- Ziarul Unirea 13 iulie-Sarbatoare importanta, pentru creștinii ortodocși: Sunt pomeniți ingerii care alcatuiesc Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil Sambata, 13 iulie, sarbatoare importanta, pentru creștinii ortodocși. Azi sunt pomeniți ingerii care alcatuiesc Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil. Sfantul…

- Calendar ortodox 8 iulie 2019. Zi de mare sarbatoare, astazi credinciosii ortodocsi ii cintesc pe Sfintii Epictet si Astion. Aceasta sarbatoare este marcata in calendarul ortodox cu cruce albastra. Citeste rigaciunea zilei de luni.

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.