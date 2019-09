Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 12 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, unul dintre marii Sfinti ai crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Autonom este sarbatorit de catre crestini.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, pe data de 6 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii paznuiesc una dintre sarbatorile inchinate Sfintilor Arhangheli. Astfel, in aceasta zi se face pomenirea minunii Sfantului Arhanghel Mihail in Colose.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.