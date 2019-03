Stiri pe aceeasi tema

- La o zi distanța de Dragobete, pe 25 februarie este mare sarbatoare la romani! In calendar este praznuit un sfant important, iar in aceasta zi este bine sa rostești rugaciunea pentru impacare, care mai puternica dintre toate.

- In data de 13 februarie sunt sarbatoriti Sfintii Priscilla si Acvila. Marele sinaxar grecesc al sfintilor ii numeste apostoli pe amandoi acesti sfinti, Priscilla si Acvila, zicand ca erau intr-un suflet cu Apostolul Pavel. Este posibil ca ei sa se numere intre putinii oameni botezati personal de Sfantul…

- Sarbatoare importanta, duminica, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, pe data de 10 februarie. Sfantul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.

- Pe 3 februarie il celebram pe Sfantul si Dreptul Simeon. Vechiul Testament a fost tradus din limba ebraica in limba greaca de 70 de intelepti, din porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului. Printre acestia s-a numarat si Sfantul si Dreptul Simeon.

- Calendar ortodox 11 ianuarie. Zi de sarbatoare pentru credincioși, marcata in calendar cu cruce neagra. In aceasta zi este praznuit Cuviosul Teodosie cel Mare. La mulți ani sarbatoriților!

- Calendar ortodox 10 ianuarie. Mare sarbatoare pentru credincisi. Acestia il praznuiesc pe Sfantul Antipa de la Calapodesti, sarbatoare marcata in calendar cu cruce neagra. Citeste viata si rugaciunea Sf Antipa.

- Calendar ortodox, 27 decembrie Sarbatoare. In a traia zi de Craciun credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Arhidiacon Stefan, primul martir al Bisericii. Afla ce obiceiuri si traditii trebuie sa respecti astazi pentru a avea noroc si ce iti este interzis sa faci.