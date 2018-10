CALENDAR ORTODOX NOIEMBRIE 2018. Ce mari sărbători sunt în noiembrie Calendar ortodox noiembrie 2018. Luna noiembrie are trei sarbatori importante in calendarul creștin ortodox: Soborul Sf. Arhangheli si Gavril si al tuturor cerestilor puteri, Odovania sau Intrarea Maicii Domnului in biserica si Sf. Andrei apostolul romanilor. Calendar ortodox noiembrie 2018. Sarbatori religioase Calendarnoiembrie 2018. Sarbatori religioase Soborul Sf. Arhangheli si Gavril si al tuturor cerestilor puteri, 8 noiembrie 2018 In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fara de trupuri. Așadar, pe 8 noiembrie nu ii praznuim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a indemnat credinciosii sa iasa la vot la referendumul din 6-7 octombrie. Arhidiaconul sau, preotul Ioan Ardelean, s-a enervat teribil ca unii credinciosi au inceput sa paraseasca biserica atunci cand li se citea apelul BOR pentru referendum.

- Nașterea Maicii Domnului, praznuita de Biserica pe 8 septembrie, este prima mare sarbatoare din anul bisericesc. A fost fixata in a opta zi din anul bisericesc, pentru ca cifra opt simbolizeaza ziua veșniciei, viața fara de sfarșit. Datorita ei, Fiul cel Veșnic al lui Dumnezeu S-a intrupat, a biruit…

- Catolici sau ortodocși, cu toții sarbatorim Sfanta Maria Mica. Noul Testament nu amintește acest eveniment, dar sarbatoarea este prezentata in Protoevanghelia lui Iacov, carte apocrifa care a fost scrisa in jurul anului 145 și relateaza originea și copilaria fecioarei Maria. Fecioara Maria s-a nascut…

- Sfanta Maria Mica. Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care a inceput la 1(14) septembrie. Ea este praznuita pe data de 8(21) septembrie. Sfanta Scriptura nu ne relateaza acest eveniment. Insa, scrierile apocrife ofera foarte multe amanunte despre originea…

- Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei...

- Calendar creștin ortodox 2018. Cate sarbatori are in an Sf Ioan Botezatorul. Biserica i-a inchinat lui Ioan șase sarbatori. Zamislirea lui (23 septembrie), nașterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), taierea capului (29 august), prima și a doua aflare a capului lui (24 februarie)

- Ziua care a urmat Adormirii Maicii Domnului a fost, in parohia pastorita cu multa dragoste de parintele Grigore Moraru, de la Tunari, o zi cu mare insemnatate religioasa și istorica. Ziua in care Sfinții Martiri Brancoveni, cei mai mari mucenici pe care i-a dat vreodata poporul roman, au fost omagiați…

- Sarbatoarea "Adormirii Maicii Domnului" reprezenta o zi de teroare pentru preoti si familiile lor in perioada comunista, si asta din cauza faptului ca securistii isi completau norma de arestari in apropierea zilei de 23 august. Doar in noaptea de 15 spre 16 august 1952 au fost arestati sase preoti dobrogeni:…