Stiri pe aceeasi tema

- Luni, pe 14 octombrie, intreaga creștinatate sarbatorește marele praznic al Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta este sarbatorita, in fiecare an, iar foarte mulți credincioși ajung la Iași, acolo unde se afla moaștele sale sfinte facatoare de minuni.

- CALENDAR ORTODOX 25 septembrie 2019. Rugaciunea catre Cuvioasa Eufrosina „Cu puterea data ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Pazind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai rastignit trupul impreuna cu patimile și cu poftele. Iar…

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, in prima zi din saptamana și in a doua zi din Noul An Bisericesc. Astfel, in fiecare an, pe data de 2 septembrie, Sfantul Mamant este praznuit de catre creștini.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, duminica, pe 1 septembrie. In prima zi de toamna, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Dionisie Exiguul. Acesta a fost cel care a decis ca anii sa fie calculati incepand cu Intruparea Domnului, mai exact, ceea ce numim noi dupa Hrostos sau inceputul erei noastre.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sambata, pe 27 iulie 2019, creștinii fac pomenirea a doi sfinți semnificativi. In aceasta zi, este bine sa rostești o rugaciune, care te va ajuta sa treci prin momentele dificile din viața.