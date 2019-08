Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.

- Sarbatoare importanta pentru crestini in miercurea din Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Astfel, in fiecare an, la data de 26 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios David din Tesalonic.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.