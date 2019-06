Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendar ortodox 2019 iunie, joi crestinii ortodocsi o pomenesc pe Sfanta Mucenita Achilina, cea care la doar 15 ani propavaduia cuvantul lui Dumnezeu. Afla ce alți sfinti sunt cinstiți pe 13 iunei.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.

- Calendar ortodox 2019. Cate zile de Post sunt in luna iunie și ce nu ai voie sa faci. Randuilelie bisericești din luna iunie 2019, prima luna de vara, anunța zile de post importante dedicate Sfinților Apostoli Petru și Pavel

- Sarbatoare mare pentru crestini, la inceput de weekend. Doua mari Sfinte sunt praznuite in aceasta zi. Sfanta Monica, mama Fericitului Augustin si Sfanta Pelaghia sunt sarbatorite pe 4 mai, in sambata din Saptamana Luminata.

- Pe 28 aprilie, ortodocșii de pretutindeni sarbatoresc prima zi de Paște. Este culminarea Postului Paștelui, a Saptamanii Patimilor, dar și a nopții de Inviere, la puntea dintre sambata și duminica.

- In ziua de 25 aprilie, creștinii ortodocși praznuiesc Joia Mare. In aceasta zi este bine sa te gandești la toți cei dragi, sa faci fapte bune și sa spui o rugaciune care te apara de cele rele pentru tot restul anului.

- Sarbatoare importanta pe 24 aprilie, in Miercurea Mare. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica ii praznuieste pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici, Iosif din Maramures, dar si pe Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum.