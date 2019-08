Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sambata, pe 27 iulie 2019, creștinii fac pomenirea a doi sfinți semnificativi. In aceasta zi, este bine sa rostești o rugaciune, care te va ajuta sa treci prin momentele dificile din viața.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 23 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, este sarbatorita Aducerea Moastelor Sfantului Foca. Sfantul Foca a fost episcop in Sinope si a fost un om foarte credincios.

- Luni, la inceput de saptamana, se face pomenirea uneia dintre marile sfinte ale creștinismului. Pe 22 iulie este sarbatorita Sfanta Mironosița Maria Magdalena, iar in numele ei exista o rugaciune care ii este inchinata.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.

- Sarbatoare mare, sambata, pentru crestini. Un Sfant important este praznuit in fiecare an, in aceasta zi. Sfantul Mucenic Teodot este trecut in calendar pe data de 18 mai si sarbatorit de toti crestinii.