- Joi, pe 18 iulie este mare sarbatoare la romani! Orice bun creștin trebuie sa știe faptul ca in aceasta zi este praznuit un important sfant. Aceasta zi este si bun prilej pentru a le spune persoanelor care ii poarta numele „la mulți ani”.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- Pe data de 19 iunie este praznuit un mare sfant și orice bun creștin trebuie sa știe. Este bine sa rostești rugaciunea pentru sanatatea ta și a familie tale, dar și pentru intertarea pacatelor.

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.

- Calendar ortodox 25 mai 2019. Zi de mare sarbatoare sambata, sarbatoare marcata in calendar cu cruce rosie. Credinciosii cintesc a treia aflare a Capului Sf Ioan Botezatorul. Afla ce traditiii trebuie sa respecti si citeste cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Ioan.

- Pe data de 25 mai este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe! Mai exact, in aceasta zi sfanta se praznuiește a treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul.

- Sarbatoare mare, sambata, pentru crestini. Un Sfant important este praznuit in fiecare an, in aceasta zi. Sfantul Mucenic Teodot este trecut in calendar pe data de 18 mai si sarbatorit de toti crestinii.