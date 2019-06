Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare, la inceput de saptamana. In fiecare an, la data de 10 iunie, Biserica pomeneste mai multi Sfinti. Astfel, Sfantul Mucenic Timotei si Sfintii Mucenici Alexandru si Antonina sunt praznuiti in aceasta zi datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, 1 iunie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Asadar, in fiecare an, la data de 1 iunie, este sarbatorit Sfantul Iustin Martirul si Filosoful.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare importanta pe 24 aprilie, in Miercurea Mare. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica ii praznuieste pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici, Iosif din Maramures, dar si pe Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum.

- Sarbatoare importanta, joi, 4 aprilie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit de catre Biserica un mare Sfant. Astfel, pe data de 4 aprilie, Sfantul Iosif, scriitorul de cantari, este sarbatorit de catre cresini.

- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.

- Astazi este sarbatoare mare! Pe 25 martie este sarbatorita "Buna Vestire", care in popor se numeste "Blagovestenia" si este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, pe 23 martie. In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Nicon. Acesta s-a nascut dintr-o mama crestina si dintr-un tata pagan, iar in momentul in care se afla in razboi, atunci cand a rostit numele Lui Hristos, a primit o forta deosebita prin…