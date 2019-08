Stiri pe aceeasi tema

- Orice bun creștin trebuie sa știe ca pe data de 24 august, este praznuit Sfantul Mucenic Eutihie și este un bun prilej pentru a ne ruga și a-I cere lui Dumnezeu liniște in familie și bunastare in casa. Acesta este praznuit in calendarul ortodox in fiecare an.

- Sarbatoare importanta pe 23 august. Un mare sfant este sarbatorit in fiecare an, pe data de 23 august. Sfantul Lup este praznuit de crestini in fiecare an, pe data de 23 august și este un prilej bun pentru a rosti cea mai puternica rugaciune impotriva pacatelor de tot felul.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 22 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Agatonic este praznuit, in fiecare an, pe data de 22 august.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Joi, pe 18 iulie este mare sarbatoare la romani! Orice bun creștin trebuie sa știe faptul ca in aceasta zi este praznuit un important sfant. Aceasta zi este si bun prilej pentru a le spune persoanelor care ii poarta numele „la mulți ani”.

- Pe data de 19 iunie este praznuit un mare sfant și orice bun creștin trebuie sa știe. Este bine sa rostești rugaciunea pentru sanatatea ta și a familie tale, dar și pentru intertarea pacatelor.

- Pe data de 17 iunie este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe. In aceasta zi, in calendarul ortodox sunt praznuiți mai mulți sfinți și trebuie sa rostești rugaciunea pentru o calatorie binecuvantata.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.