Stiri pe aceeasi tema

- Rusalii 2019 - Lunea Rusaliilor este cunoscuta in calendarul creștin ortodox roman ca Luena Sfantului Duh. Aceasta zi mai poarta și numele de Sarbatoarea Sfintei Treimi, și este notata cu cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Iata ce tradiții și superstiții trebuie sa respecți azi.

- Pe data de 17 iunie este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe. In aceasta zi, in calendarul ortodox sunt praznuiți mai mulți sfinți și trebuie sa rostești rugaciunea pentru o calatorie binecuvantata.

- Duminica Mironosițelor - sarbatoare mare in calendarul ortodox 2019. Femeile Mironosițe sunt sarbatorite de Biserica in fiecare an, in a trei Duminica dupa Paști. Cine sunt mironosițele și ce inseamna sarbatoarea

- Calendar ortodox 2019 mai. Cate sarbatori cu cruce roșie sunt in luna lui Florar. Afla din articolul a1.ro, care sunt sarbatorile importante din luna mai 2019 și cum sunt ele cinstite in Romania

- Calendar ortodox 20 aprilie. Sambata lui Lazar sau Moșii de Florii. Rostește rugaciunea sufletului necajit in aceasta zi pentru a alunga tristețile, necazurile și a atrage Lumina in sufletul tau.

- Libertatea continua scoaterea la iveala a unor fapte halucinante din dosarele penale ale clanului Cosma. Ca sa poata lua 10% pentru PSD și o treime din profit pentru Vlad Cosma și apropiații sai, o ulița asfaltata din satul Aluniș, de langa Slanic Prahova, are pe hartii și in deconturi un kilometru…

- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.