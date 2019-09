Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, la inceput de saptamana. O binecunoscuta sfanta este praznuita luni, pe 16 septembrie, fiind și persoane carora le-ai putea ura „la mulți ani” cu acest prilej.

- Sarbatoare importanta pe 23 august. Un mare sfant este sarbatorit in fiecare an, pe data de 23 august. Sfantul Lup este praznuit de crestini in fiecare an, pe data de 23 august și este un prilej bun pentru a rosti cea mai puternica rugaciune impotriva pacatelor de tot felul.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 22 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Agatonic este praznuit, in fiecare an, pe data de 22 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 23 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, este sarbatorita Aducerea Moastelor Sfantului Foca. Sfantul Foca a fost episcop in Sinope si a fost un om foarte credincios.

- Sarbatoare mare pentru crestini vineri, in prima zi din weekend. In fiecare an, pe data de 12 iulie, sunt praznuiti mai multi Sfinti. In plus, tot in aceasta zi se face pomenirea Icoanei Maicii Domnului Prodromita care se afla in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos, aceasta fiind una dintre…

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.