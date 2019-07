Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, marți, pe 9 iulie! Crestinii il sarbatoresc in fiecare an, in aceasta zi, Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei, si Chiril, episcopul Gortinei.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.

- Luni, pe 24 iunie 2019, este mare sarbatoare la creștinii ortodocși. Este ziua in care se marcheaza Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatoare cunoscuta in popor și drept Sanzienele sau Dragaica.

- Potrivit calendar ortodox 2019 iunie, joi crestinii ortodocsi o pomenesc pe Sfanta Mucenita Achilina, cea care la doar 15 ani propavaduia cuvantul lui Dumnezeu. Afla ce alți sfinti sunt cinstiți pe 13 iunei.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, 13 iunie. O mare Sfanta a crestinatatii este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Achilina este praznuita, in fiecare an, pe data de 13 iunie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, la inceput de weekend. Doua mari Sfinte sunt praznuite in aceasta zi. Sfanta Monica, mama Fericitului Augustin si Sfanta Pelaghia sunt sarbatorite pe 4 mai, in sambata din Saptamana Luminata.

- Pe 28 aprilie, ortodocșii de pretutindeni sarbatoresc prima zi de Paște. Este culminarea Postului Paștelui, a Saptamanii Patimilor, dar și a nopții de Inviere, la puntea dintre sambata și duminica.

- In ziua de 25 aprilie, creștinii ortodocși praznuiesc Joia Mare. In aceasta zi este bine sa te gandești la toți cei dragi, sa faci fapte bune și sa spui o rugaciune care te apara de cele rele pentru tot restul anului.