Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, 1 iunie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Asadar, in fiecare an, la data de 1 iunie, este sarbatorit Sfantul Iustin Martirul si Filosoful.

- Sarbatoare mare, sambata, pentru crestini. Un Sfant important este praznuit in fiecare an, in aceasta zi. Sfantul Mucenic Teodot este trecut in calendar pe data de 18 mai si sarbatorit de toti crestinii.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, la inceput de weekend. Un mare Sfant este praznuit in aceasta zi. Astfel, in fiecare an, pe data de 17 mai, Sfantul Apostol Andronic este sarbatorit de catre crestini.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare mare pentru creștini pe data de 3 mai. Doi mari sfinți sunt praznuiți in aceasta zi. Mai exact, Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfantul Mucenic Timotei si Mavra, sotia lui, precum și Sfantul Mucenic Diodor sunt praznuiți in calendar, in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pe 24 aprilie, in Miercurea Mare. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica ii praznuieste pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici, Iosif din Maramures, dar si pe Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum.

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, la data de 15 aprilie sunt praznuiti trei Sfinti foarte importanti. Astfel, luni, in prima zi din saptamana, sunt sarbatoriti Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim.

- Sarbatoare importanta, joi, 4 aprilie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit de catre Biserica un mare Sfant. Astfel, pe data de 4 aprilie, Sfantul Iosif, scriitorul de cantari, este sarbatorit de catre cresini.