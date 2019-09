Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 29 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de Biserica. Astfel, duminica, Sfantul Chiriac Sihastrul este sarbatorit.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 17 septembrie. In fiecare an, in aceasta zi o mare Sfanta este praznuita de catre Biserica. Astfel, Sfanta Sofia este sarbatorita datorita credintei sale puternice.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- Sarbatoare importanta pe 23 august. Un mare sfant este sarbatorit in fiecare an, pe data de 23 august. Sfantul Lup este praznuit de crestini in fiecare an, pe data de 23 august și este un prilej bun pentru a rosti cea mai puternica rugaciune impotriva pacatelor de tot felul.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.