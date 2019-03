Calendar ortodox, luni, 25 martie. Ce să nu faci, sub nicio…

Crestinii ortodocsi tin cont de o mare sarbatoare pe 25 martie. Buna Vestire este sarbatorita atat de ortodocși, cat și de catolici. In popor se numeste "Blagovestenia" si este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu.