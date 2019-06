Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.

- Biserica Ortodoxa praznuieste joi, 6 iunie, sarbatoarea inchinata Inaltarii Domnului. Aceasta este una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, care are loc la 40 de zile dupa Invierea Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. O mare Sfanta este praznuita, in fiecare an, la data de 13 mai. Astfel, Sfanta Mucenita Glicheria este sarbatorita de crestini in aceasta zi.

- Pe 9 aprilie, calendarul creștin ortodox praznuiește doi mari sfinți! In aceasta zi este bine sa rostești rugaciunea inimii a lui Arsenie Boca, ce iți va aduce succes pe toate planurile și te va face un om mai bun.

- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din luna aprilie. In fiecare an, pe data de 2 aprilie, crestinii praznuiesc un mare Sfant al crestinatatii. Sfantul Civios Tit este sarbatorit in aceasta zi.