- Sarbatoare mare pentru crestini, marți, pe 9 iulie! Crestinii il sarbatoresc in fiecare an, in aceasta zi, Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei, si Chiril, episcopul Gortinei.

- Potrivit calendar ortodox 2019, astazi credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei Criteanul. Afla cine a fost acesta și ce rugaciune se citește astazi, 4 iulie, pentru ajutor și noroc.

- Pe data de 2 iulie este mare, mare sarbatoare la romani și un bun prilej pentru a le spune celor dragi „La mulți ani”, caci un mare sfant este praznuit in aceasta zi, in calendarul ortodox.

- Pe data de 17 iunie este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe. In aceasta zi, in calendarul ortodox sunt praznuiți mai mulți sfinți și trebuie sa rostești rugaciunea pentru o calatorie binecuvantata.

- Papa Francisc s-a intalnit cu un grup de orfani de origine romana pe 4 ianuarie 2018 si publicatia italiana La Stampa a scris despre faptul ca suveranul pontif a plans cand a citit scrisoarea unui tanar din Romania, care fusese respins de doua ori de catre mama sa.

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sfintele Sarbatori de Paști de cult Ortodox. Peste 250 de politisti vor fi in strada și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor…

- Trei mari sfinte sunt praznuite in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 16 aprilie, sunt sarbatorite Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina. Ele au fost surori si si-au dat viata pentru Hristos.