- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din luna aprilie. In fiecare an, pe data de 2 aprilie, crestinii praznuiesc un mare Sfant al crestinatatii. Sfantul Civios Tit este sarbatorit in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, pe 23 martie. In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Nicon. Acesta s-a nascut dintr-o mama crestina si dintr-un tata pagan, iar in momentul in care se afla in razboi, atunci cand a rostit numele Lui Hristos, a primit o forta deosebita prin…

- Sarbatoare importanta pentru crestini pe data de 5 martie. In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Mucenic Conon din Isauria. Acesta a trait in credinta si i-a dus pe drumul cel bun si pe sotia si pe parintii sai.

- Sarbatoare importanta, duminica, pe 3 martie. In fiecare an, in aceasta zi, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc. Ei sunt un model de viata curata, traita in semnul credintei.

- La o zi distanța de Dragobete, pe 25 februarie este mare sarbatoare la romani! In calendar este praznuit un sfant important, iar in aceasta zi este bine sa rostești rugaciunea pentru impacare, care mai puternica dintre toate.

- Sarbatoare importanta, duminica, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, pe data de 10 februarie. Sfantul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.