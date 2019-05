Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini in duminica din Saptamana Luminata. O mare Sfanta este praznuita in aceasta zi. Sfanta Mucenita Irina este sarbatorita de crestini in fiecare an, pe data de 5 mai.

- Sarbatoare importanta pe 24 aprilie, in Miercurea Mare. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica ii praznuieste pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici, Iosif din Maramures, dar si pe Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum.

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, la data de 15 aprilie sunt praznuiti trei Sfinti foarte importanti. Astfel, luni, in prima zi din saptamana, sunt sarbatoriti Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim.

- Sarbatoare importanta, joi, 4 aprilie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit de catre Biserica un mare Sfant. Astfel, pe data de 4 aprilie, Sfantul Iosif, scriitorul de cantari, este sarbatorit de catre cresini.

- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din luna aprilie. In fiecare an, pe data de 2 aprilie, crestinii praznuiesc un mare Sfant al crestinatatii. Sfantul Civios Tit este sarbatorit in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, pe 23 martie. In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Nicon. Acesta s-a nascut dintr-o mama crestina si dintr-un tata pagan, iar in momentul in care se afla in razboi, atunci cand a rostit numele Lui Hristos, a primit o forta deosebita prin…

- Sarbatoare importanta, duminica, pe 3 martie. In fiecare an, in aceasta zi, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc. Ei sunt un model de viata curata, traita in semnul credintei.