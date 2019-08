Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Sarbatoare mare pentru crestini vineri, in prima zi din weekend. In fiecare an, pe data de 12 iulie, sunt praznuiti mai multi Sfinti. In plus, tot in aceasta zi se face pomenirea Icoanei Maicii Domnului Prodromita care se afla in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos, aceasta fiind una dintre…

- Pe data de 19 iunie este praznuit un mare sfant și orice bun creștin trebuie sa știe. Este bine sa rostești rugaciunea pentru sanatatea ta și a familie tale, dar și pentru intertarea pacatelor.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din saptamana. In fiecare an, pe data de 11 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Luca al Crimeii. Acesta si-a dedicat intreaga viata credintei si a ales sa fie prigonit de catre conducatorii regimului bolsevic.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima duminica dupa Inaltarea Domnului. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Chiril al Alexandriei este praznuit in fiecare an, la data de 9 mai.

- Sarbatoare mare pentru crestini, sambata, 1 iunie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Asadar, in fiecare an, la data de 1 iunie, este sarbatorit Sfantul Iustin Martirul si Filosoful.

- Pe data de 25 mai este mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe! Mai exact, in aceasta zi sfanta se praznuiește a treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul.