- Sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși din intreaga lume! In data de 7 septembrie a fiecarui an, calendarul ortodox anunța Praznicul Inaintepraznuirii Nașterii Maicii Domnului! Ce rugaciune trebuie sa rostești azi ca sa iți mearga bine tot anul?

- Sarbatoare mare pentru creștini, luni, in prima zi din saptamana și in a doua zi din Noul An Bisericesc. Astfel, in fiecare an, pe data de 2 septembrie, Sfantul Mamant este praznuit de catre creștini.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, a doua zi dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. Sfanta Maria este una dintre cele mai mari sarbatori din an, pentru ca este inchinata Maicii Domnului.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 7 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, o mare Sfanta este praznuita. Astfel, Sfanta Chiriachi este sarbatorita de crestini datorita vietii ei curate. Chiriachi inseamna duminica, iar viata ei este un exemplu pentru toata lumea.

- Sarbatoare importanta pentru crestini in miercurea din Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Astfel, in fiecare an, la data de 26 iunie, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios David din Tesalonic.