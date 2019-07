Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- Sarbatoare mare in Biserica, miercuri 12 iunie. In fiecare an, in aceasta zi, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Onufrie Cel Mare. Acesta a trait toata viata in pustiu si a trait pentru Dumnezeu.

- Calendar ortodox 25 mai 2019. Zi de mare sarbatoare sambata, sarbatoare marcata in calendar cu cruce rosie. Credinciosii cintesc a treia aflare a Capului Sf Ioan Botezatorul. Afla ce traditiii trebuie sa respecti si citeste cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Ioan.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, 15 mai. Doi mari Sfinti ai crestinatatii sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Pahomie cel Mare si Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei, sunt sarbatoriti de Biserica datorita vietii lor traita in credinta.

- Calendar ortodox 15 mai 2019. Creștinii ortodocși il cinstesc miercuri pe Sfantului Pahomie cel Mare nasut in Tebaida de Jos (Egipt). Zi de mare sarbatoare marcata in calendarul ortodox cu cruce neagra. Citește rugaciunea Sf Pahomie cel Mare.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. O mare Sfanta este praznuita, in fiecare an, la data de 13 mai. Astfel, Sfanta Mucenita Glicheria este sarbatorita de crestini in aceasta zi.

- Calendar ortodox 3 mai 2019. Vinerea aceasta, credincioșii praznuiesc Izvorul Tamaduirii. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și sub denumirea de Aghiasma Mic, sarbatoare marcata in calendar cu cruce neagra.

- Sarbatoare mare pentru creștini pe data de 3 mai. Doi mari sfinți sunt praznuiți in aceasta zi. Mai exact, Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfantul Mucenic Timotei si Mavra, sotia lui, precum și Sfantul Mucenic Diodor sunt praznuiți in calendar, in aceasta zi.