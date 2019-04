Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, joi, 4 aprilie. In fiecare an, la aceasta data, este praznuit de catre Biserica un mare Sfant. Astfel, pe data de 4 aprilie, Sfantul Iosif, scriitorul de cantari, este sarbatorit de catre cresini.

- Sarbatoare mare in a treia zi din luna aprilie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Sfantul Nichita Marturisitorul este sarbatorit de Biserica pe data de 3 aprilie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din luna aprilie. In fiecare an, pe data de 2 aprilie, crestinii praznuiesc un mare Sfant al crestinatatii. Sfantul Civios Tit este sarbatorit in aceasta zi.

- Calendar ortodox 22 martie 2019. Rugaciunea zilei de vineri din calendarul creștin ortodox. Astizi e zi de post, credincioșii o praznuiesc pe sfanta mucenița Drosida, fiica Imparatului Traian.

- Sambata, pe data de 9 martie, crestinii praznuiesc una dintre cele mai mari sarbatori din timpul anului. Sfintii 40 de mucenici din Sevastia Armeniei sunt sarbatoriti de biserica, in fiecare an, la aceasta data.

- Sarbatoare importanta, in a doua zi de primavara, pentru crestini. Un mare Sfant este prazunuit in aceasta zi. Astfel, Nicolae Planas este Sfantul pe care crestinii il sarbatoresc, in fiecare an, pe data de 2 martie.

- In calendarul ortodox este mare sarbatoare pe 16 februarie. Astazi este praznuita "Patimirea celor doisprezece Sfinti Mucenici". Este vorba de Pamfil preotul, Valentin diaconul, Pavel, Porfirie si ceilalti.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.