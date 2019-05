Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestini, la inceput de weekend. Doua mari Sfinte sunt praznuite in aceasta zi. Sfanta Monica, mama Fericitului Augustin si Sfanta Pelaghia sunt sarbatorite pe 4 mai, in sambata din Saptamana Luminata.

- Calendar ortodox 3 mai 2019. Vinerea aceasta, credincioșii praznuiesc Izvorul Tamaduirii. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și sub denumirea de Aghiasma Mic, sarbatoare marcata in calendar cu cruce neagra.

- Sarbatoare mare pentru creștini pe data de 3 mai. Doi mari sfinți sunt praznuiți in aceasta zi. Mai exact, Sfantul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfantul Mucenic Timotei si Mavra, sotia lui, precum și Sfantul Mucenic Diodor sunt praznuiți in calendar, in aceasta zi.

- Sarbatoare mare pentru crestini, in a doua zi din luna aprilie. In fiecare an, pe data de 2 aprilie, crestinii praznuiesc un mare Sfant al crestinatatii. Sfantul Civios Tit este sarbatorit in aceasta zi.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, pe 23 martie. In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit Sfantul Nicon. Acesta s-a nascut dintr-o mama crestina si dintr-un tata pagan, iar in momentul in care se afla in razboi, atunci cand a rostit numele Lui Hristos, a primit o forta deosebita prin…

- Sarbatoare importanta, duminica, pe 3 martie. In fiecare an, in aceasta zi, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc. Ei sunt un model de viata curata, traita in semnul credintei.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, pe 9 februarie. In fiecare an, in aceasta zi, este sarbatorit un mare Sfant. Astfel, Sfantul Mucenic Nichifor este praznuit de catre crestini.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, 5 februarie. O mare Sfanta este sarbatorita in aceasta zi. Sfanta Agata este praznuita, in fiecare an, pe data de 5 februarie, de catre crestini.