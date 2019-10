Stiri pe aceeasi tema

- “Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), pazește-i cu acoperamantul Tau, ferește-i de uneltirile celui rau, departeaza de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, daruiește-le inima smerita. Doamne, toți suntem fapturile Tale, ai mila de copiii mei aceștia (numele)…

- Duminica este ziua pe care trebuie sa o inhinam lui Dumnezeu și din aceasta cauza trebuie sa ne-o petrecem duferit fata de celelalte zile ale saptamanii. In Vechiul Testament era Sabatul iar in Noul Testament Duminica este ziua Domnului.

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- Creștinii ortodocși sarbatoresc taierea capului sfantului Ioan Botezatorul pe 29 august 2019. Aceasta mare sarbatoare este prilej de rugaciune pentru credincioși pentru a inainte pe drumul spre mantuire.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.