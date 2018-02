Stiri pe aceeasi tema

- Cultul lui Nicolae Ceausescu - ”il comemoram pe cel mai mare roman din toate timpurile” - ramane viu, la aproape 30 de ani dupa ce a fost executat, in Romania, unde nostalgicii s-au recules vineri la mormantul fostului dictator comunist, la 100 de ani de la nasterea acestuia, scrie AFP. ”Eu am venit…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- In fiecare an, calendarul bisericesc desfasoara inaintea noastra intreaga viata a lui Hristos, de la Nastere pana la Inaltare si Pogorarea Duhului Sfant. Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica. Pentru sporul si binele casei,…

- CALENDAR ORTODOX 2018: In fiecare an, calendarul bisericesc desfasoara inaintea noastra intreaga viata a lui Hristos, de la Nastere pana la Inaltare si Pogorarea Duhului Sfant.A Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica.A

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie Sarbatori religioase greco-catolice: Cuv. Teodosie cel Mare Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Honorata, fc.; Teodosie, calug. Sfantul Cuvios…

- Creștinii ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Potrivit calendar-ortodox.ro , acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa; drept aceea a fost si…

- Ovidiu Bic, mijlocasul echipei Gaz Metan Medias, este primul transfer al iernii la CS Universitatea Craiova, care a platit 200.000 de euro pentru jucatorul de 23 de ani. Bic se antreneaza deja alaturi de Baluta si compania in Antalya si a declarat ca este fericit cu aceasta mutare in Banie. …

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Polieuct Sarbatori religioase romano-catolice: Fer. Alexia Le Clerc, calug. Sfantul Mucenic Polieuct este pomenit in calendarul…

- Mesaje de Sfantul Ion 2018. Sfantul Ion Botezatorul 2018 SMS-uri haioase de Sfantul Ioan Urari si felicitari de La multi ani pentru Ioan, Ion, Ioana, Ionut Ionela si pentru toti cei care isi sarbatoresc onomastica. Crestinii praznuiesc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, soborul Sfantului Ioan Botezatorul,…

- Pe 7 ianuarie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, numit Inaintemergatorul Domnului pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Daca ieri crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox, astazi este marcata o alta sarbatoare importanta:…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Desi multa lume spune ca pe aceasta data este Sf. Ion, corect se spune, de fapt, Sf. Ioan, asa fiind el trecut in toate calendarele crestin-ortodoxe.

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- Afaceristul din Gorj a avut o invoire de cinci zile de Craciun. Inca din data de 23, el a putut sa mearga acasa, sa fie alaturi de Valentina. Timpul a trecut rapid, iar astazi fostul acționar de la Dinamo s-a prezentat la Poliția Voluntari, pentru ca apoi sa ia drumul Jilavei. Aflat la inchisoare…

- Crestinii ortodocsi il serbeaza, astazi, in a treia zi de Craciun, pe Sfintul Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan, primul diacon si martir al bisericii. Sfintul Stefan s-a aratat un aparator al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos, marturisind ca El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a nascut,…

- 'Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat Lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- "Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Crestinii praznuiesc luni Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, o sarbatoare care imbina traditiile religioase cu obiceiurile populare si cu superstitiile. Colindele, bradul si Mos Craciun dau un farmec aparte celebrarii.

- Florin Tanasescu Voi crede in spiritul acestor Sarbatori daca și numai daca voi sta langa crucea mortilor mei cel putin la fel de mult cat stau la coada la mall. Altfel, am imbatranit degeaba, ca un prost, iar Craciunul vine, așa, cam pe nepusa masa și fara rost. Este un fel de copy – paste al celui…

- Bunicile noastre aveau bunul obicei sa aduca acasa, la marile sarbatori, apa sfințita și busuioc sfințit, sa il puna la icoane. Este un obicei pe care orice creștin trebuie sa il pastreze și azi, mai ales in preajma Craciunului. se spune ca busuiocul sfințit iți protejeaza casa și sufletul. Busuiocul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Iuliana din Nicomidia Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Petru Canisiu, pr. inv.; Mihea, profet Sfanta Mucenita Iuliana din Nicomidia este pomenita…

- Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au casatorit in Siria, locuiesc in prezent in Germania. Ei dețin atat cetațenia siriana cat și cetațenia germana. In 2013, domnul Mamisch a declarat divorțul de soția sa, reprezentantul sau pronunțand formula de divorț in fața instanței religioase șaria din…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…

- În religia creștin-ortodoxa, în aceasta zi mai este praznuit și Sfântul Mucenic Ignatie Teoforu, urmaș al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei și ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat întors de la credința în…

- Ziua de 20 decembrie este cunoscuta sub numele „Ignatul porcilor”, cand multi romani, mai ales din mediul rural, conform unei vechi traditii, sacrifica porcul pentru masa de Craciun si celelalte sarbatori care urmeaza pana la Sfantul Ion. Tot in aceasta zi, creștin-ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Inainte-praznuirea Nasterii Domnului; Sf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Ignatiu Teoforul Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Zeferin, pp. m. Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei Sarbatori religioase greco-catolice: 19 V Sf. m. Bonifaciu. Sarbatori religioase romano-catolice: 19 V Fer. Urban al V-lea, pp. R. Sfantul Mucenic Bonifatie este pomenit in calendarul…

- Alaiul sarbatorilor de iarna, care se intinde pe parcursul a trei saptamani, incepe oficial de pe 20 decembrie, cu Sarbatoarea Ignatului. In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei…

- Iuliana Luciu, mesaj inainte de sarbatori. Sora Nicoletei și-a amintit cu placere de perioada in care era copil și petrecea Craciunul in sanul familiei. Iuliana Luciu a scris pe contul de socializare, despre modul in care generația sa aprecia cadourile de Craciun. Iuliana Luciu recunoaște ca a fost…

- Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfantul Proroc Daniel s-a nascut din seminția lui Iuda, seminție imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi.…

- Cand este Ignatul porcilor. Ziua de Ignat: porcii se taie in zorii zilei, se stropesc cu apa sfințita și se așeaza cu capul spre rasarit | zlatnainfo.ro Sarbatoarea de pe 20 decembrie, cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea, este inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei si…

- Nunta Marcelei cu Marin Cazan a facut din editia "Gospodar fara pereche" nu doar una speciala, ci si una foarte emotionanta. Iar in timpul ceremoniei religioase, s-a plans cu lacrimi de fericire. Am pus mana atat pe imaginile de colectie de la nunta celor doi miri, cat si pe primele declaratii dupa…

- El mai spune ca politistul ranit in timpul misiunii de la Radauti era membru al sindicatului Diamantul si ca toti colegii se roaga pentru sanatatea acestuia. "Ne rugam pentru tine, Ciprian, si stiu ca vei lupta asa cum ai facut-o mereu, acum insa vei duce cea mai importanta lupta, pentru propria-ti…

- Este timpul pentru o discuție intransigenta cu Rusia din cauza sprijinului acordat guvernului sirian și a acțiunilor sale subversive in Europa, a declarat consilierul Casei Albe in probleme de securitate naționala, generalul Herbert McMaster, scrie Vocea Americii. McMaster afirma ca sprijinul Rusiei…

- Bancherul Gherman Gorbunțov este convins ca în spatele tentativei de asasinare care l-a vizat sta primarul de Balți, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Gorbunțov, care în ultimii șase ani s-a aflat la Londra, a venit ieri la Chișinau și a fost audiat de procurori.…

- Mai intai de toate, este important sa diferențiem durerile de cap din timpul nopții de durerile de cap obișnuite. Uneori, te duci la culcare cu o durere de cap care s-a declanșat deja și se agraveaza in timpul nopții. Cu toate acestea, a inceput puțin inainte de a merge la culcare. Aceasta nu este…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre adoptarea rapida a modificarilor la legislația in domeniu, astfel incat regulile privind piața interna a energiei din UE sa acopere și problema conductelor offshore de gaze naturale precum Nord Stream 2. “Aș vrea sa va indemn sa acționați…

- Sfântul Iacob a trait în secolul al IV-lea, în cetatea persana Bitlava. Din cauza prieteniei sale cu Izdegherd, împaratul perșilor, Iacob ajunge sa jertfeasca zeilor. Ca urmare a lepadarii credinței în Hristos, mama sa îi scrie: "O, ticalosule! Pentru…

- In urma cu cateva zile, Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul viitorului Clasa A. Acum, admiram versiunea AMG A45, surprinsa in timpul testelor. Cel mai probabil, hot hatchback-ul o sa primeasca noua grila frontala Panamericana.

- Mercedes-Benz dezvolta viitoarea generație Clasa G, iar un exemplar a fost surprins camufalt in timpul testelor. Noul model ar urma sa fie prezentat oficial in cadrul Salonului Auto de la Detroit din ianuarie 2018.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia Sfinții Apostoli Filimon, Arhip și Onisim sunt pomeniți in calendarul creștin ortodox la 22 noiembrie. Aceștia au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și l-au propovaduit pe Hristos cel mort și…

- Un politist brazilian, aflat in afara orelor de lucru, reuseste sa impuste si sa ucida doi infractori, suspecti de savarsirea unui furt, si toate acestea in timp ce isi tine copilul in brate, relateaza New York Post. Intreaga actiune a fost inregistrata de camerele de supraveghere.

- Crestinii trebuie sa mearga la biserica, sa aprinda lumanari pentru cei morti si sa dea pomana de post celor saraci. fetele nemaritate isi afla ursitul daca bat pernele in aceasta zi. In plus, se arde o lumanare si se ung ferestrele si usile cu usturoi deoarece ”incep sa lucreze fermecatoarele”. Ortodoxe…

- Crestinii il sarbatoresc pe 16 Noiembrie pe Sfantul Apostol si Evanghelist Matei. De-a lungul vieții sale a invatat pe mideni despre Hristos, le-a construit biserici și a savarșit foarte multe minuni.

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…