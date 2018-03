Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,4 milioane de romani isi serbeaza onomastica de Florii, cei mai multi avand numele Florin, Viorica si Florentina. In duminica Floriilor sunt serbati cei care poarta nume de flori, Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brandusa sau Lacramioara, dar si cei care sunt botezati Florin, Florina sau…

- Personalul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a fost felicitat, ieri, de presedintele institutiei tutelare, Consiliul Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru punctajul foarte bun obtinut de spital la reacreditare. Presedintele CJ le-a multumit angajatilor ...

- Daniel Sandu, regizorul filmului „Un pas in urma serafimilor”, cea mai premiata pelicula la Gala Premiilor Gopo 2018, a vorbit cu reporterii Libertatea imediat dupa festivitatea care i-a adus nu mai puțin de opt trofee. Regizorul in varsta de 40 de ani a precizat pentru inceput ca nu se aștepta la atatea…

- Buna Vestire 2018 este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire, cunoscuta in popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este sarbatorita in…

- Parintele Constantin Necula a transmis din Florența, unde participa la un eveniment cultural-religios prin care romanii din Toscana marcheaza Centenarul Marii Uniri, un mesaj de Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului. ”Este ziua lui «Bucura-te!», salutul pe care il acorda Biserica…

- Pe data de 21 martie 2018, bisericile creștin-ortodoxe oficiaza Denia Canonului Cel Mare, slujba tipica saptamanii a V-a din Postul Mare. Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare, care se savarșește in seara zilei precedente. Pe langa aceasta denie, creștin-ortodocșii il pomenesc și pe Sfantul Ierarh…

- OrtodoxeSf. Cuv. Mucenici din Manastirea Sf. Sava cel SfintitGreco-catoliceSf. cuv. m. ucisi in Manastirea Sf. Sava Romano-catoliceSf. Iosif, sotul Sf. Fc. Maria; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen si ins. m. Sfintii Cuviosi Mucenici ucisi…

- Mii de credinciosi din Mitropolia Olteniei si-au indreptat pasii spre sfintele locasuri de inchinare si rugaciune in Duminica a 4-a din Postul Mare. Ierarhii olteni au slujit in aceasta duminica, inchinata de Biserica noastra Sfantului Cuvios Ioan Scararul, in eparhiile ...

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Mai bine de 120 de ani s-au scurs de la lansarea celui mai longeviv brand romanesc de ciocolata, istoria celei mai dulci industrii fiind marcata de inchideri de fabrici cu traditie, de salvarea de la faliment a unor marci cu 100 de ani pe umeri, dar si de o noua generatie de branduri convinsa ca va…

- Duminica, 11 Martie 2018, la ora 17:00, copiii și tinerii din Parohia Bunavestire din Baia Mare, alaturi de Parintele Paroh Ioan Cristinel Albu, au adus Preacuratei Fecioare Maria o rugaciune de mulțumire și de lauda cu ocazia zilei de 8 Martie. Intr-un cadru familial, copiii și tinerii, animați de…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in Biserica anglicana, intr-o ceremonie secreta, la care au asistat logodnicul ei si cativa membri ai familiei acestuia, potrivit people.com.

- CHIȘINAU, 8 mart — Sputnik. Parintele Octavian Moșin, paroh al Bisericii ”Întâmpinarea Domnului” a Universitatii de Stat din Moldova, explica creștinilor ortodocși de ce oamenii sarbatoresc astazi 8 martie — Ziua Internaționala a Femeii și care ar trebui…

- Intalnire omagiala dedicata eroului brasovean Liviu Corneliu Babes Monument ridicat dupa 1989 în memoria lui Liviu Corneliu Babes. Foto: Wikipedia. Mai multe actiuni organizate astazi vor omagia memoria brasoveanului Liviu Corneliu Babes, cel care în urma cu 29 de ani si-a dat foc…

- Petrecem vremea Postului Mare, cand Biserica ne cheama la nevointa și la mai multa rugaciune pentru indreptare, spre reabilitarea fiintei umane cazute in pacat si redobandirea „frumusetii celei dintai". Prima saptamana a Sfantului și Marelui Post ne-a prilejuit reintalnirea ...

- Dragobete. Sapte din zece români vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc între 50 si 100 de lei pentru cadou, potrivit unui sondaj realizat de Provident Financial România.

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- Biserica ortodoxa marcheaza de obicei ziua mortii sfintilor, adica data trecerii lor spre cele ceresti. Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul fac exceptie de la aceasta regula. Astfel, Biserica a inchinat lui Ioan mai multe sarbatori: zamislirea lui - 23 septembrie; nasterea - 24 iunie; soborul…

- Biserica ortodoxa marcheaza de obicei ziua mortii sfintilor, adica data trecerii lor spre cele ceresti. Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul fac exceptie de la aceasta regula. Astfel, Biserica a inchinat lui Ioan mai multe sarbatori: zamislirea lui - 23 septembrie; nasterea - 24 iunie; soborul…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- CHIȘINAU, 21 feb — Sputnik. Creștinii ortodocși sunt în Postul Paștelui, perioada în care Biserica rânduiește reguli stricte în ceea ce privește înfrânarea de la consumul unor alimente. Totuși, în societatea moldoveneasca mai circula tot…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Valentin Iliev (37 de ani), fostul fundaș al Stelei, este in prezent antrenor la formația din Liga a 3-a bulgara CSKA 1948, iar intre meciuri și antrenamente este de ajutor la biserica cu hramul Sfantului Gheorghe din Bistritsa, Bulgaria. Iliev și-a gasit adevarata vocație. In timpul liber slujește…

- Postul Mare, cel mai lung si cel mai important dintre posturile Bisericii Ortodoxe, incepe luni, 19 februarie, in Biserica Ortodoxa. Ortodocsii vor praznui Pastele la 8 aprilie, iar catolicii – la 1 aprilie. Citeste mai mult: adev.ro/p4c9j4

- Ambulatoriul sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava va fi reabilitat si modernizat, in acest an, dupa modelul sectiei de Ingrijiri Paliative. Managerul unitatii medicale, Vasile Rimbu, a anuntat in conferinta de presa ca renovarea ...

- Așa cum toate in lumea umana, animala și vegetala au un ritm și o logica a Creatorului, la fel putem spune ca și in sfera spirituala Biserica are grija sa ofere omului un timp de bucurie, un altul de speranța, dar, mai ales, unul de convertire. Este cazul, prin excelența, timpului binecuvantat al Postului…

- Sarbatoare mare pentru crestini pe 17 februarie, in ultima sambata dinaintea Postului Mare. Sfantul Mucenic Teodor Tiron este sarbatorit de crestini pe 17 februarie si este cunoscut pentru faptul ca de la el a inceput obiceiul impartirii colivei.

- Potrivit randuielii bisericesti, inainte de inceperea Postului Mare, parcurgem o saptamana pregatitoare, de trecere, numita in popor Saptamana branzei. Incepand de astazi, in aceasta saptamana nu se mai consuma carne si se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste, inclusiv in zilele de miercuri…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Haralambie; Sf. Scolastica Sarbatori religioase romano-catolice: Miercurea Cenusii (post si ab.), Sf. Scolastica, fc. Sfantul Mucenic Haralambie, pomenit in…

- La Moșii de iarna, in Sambata Santoaderului, trebuie sa ducem mai departe tradiția imparțirii pomenilor pentru sufletele adormite. Dupa datina strabuna, in fiecare an, inaintea Duminicii Infricoșatei Judecați, cand se lasa sec pentru inceputul Postului Mare, se pomenesc morții. Iar la Moșii de iarna…

- Pasajul Obor din Capitala a fost blocat din cauza unui accident rutier, informeza Romania TV. Din primele informatii, un sofer care nu a adaptat viteza la conditiile de mers a pierdut controlul volanului si a intrat violent in parapet. Citeste si Dan Diaconescu, victima unui accident rutier…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- Acesti trei Sfinti parinti au trait la sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul secolului al V-lea, fiecare dintre ei avand o contributie esentiala la teologia crestina, fiind numiti „Protectori ai invatamantului teologic". Cei trei teologi sunt praznuiti si separat, insa, pentru a arata unitatea…

- Ei bine, nu. Am (re)citit cateva dintre articolele de acest gen din ultimii ani. Te poate ameti acest balet al gandirii. Dar sa luam pe rand miscarile principale si sa le analizam pe-ndelete, in pofida acestui iures care pare sa nu se mai termine. Plie (la bara). E un soi de joc de glezne, precum al…

- Apple a lansat boxa inteligenta HomePod pentru a concura Amazon și Google, dupa ce a ratat sezonul critic de cumparaturi de Sarbatori. Aceasta utilizeaza asisitentul digital Siri in lupta cu Alexa și Google Assistant și costa 349 de dolari, potrivit Reuters . Apple va incepe sa preia comenzi incepand…

- Biserica din lemn cu hramul ‘Sf. Ilie Tesviteanul’ din localitatea suceveana Suha, arondata comunei Malini, a ars vineri seara intr-un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La actiunea de stingere a incendiului, coordonata de seful ISU Suceava, general de brigada Ion…

- Madalin Voicu nu a ascuns niciodata ca este tatal lui Dan Bogdan, insa abia acum Judecatoria Sectorului 2 a decis ca Madalin Voicu sa fie recunoscut oficial drept tatal tanarului, scrie cancan.ro. Citeste si Madalin Voicu si-a dat fosta nevasta in judecata, de Sarbatori "Baiatul vrea…

- Zeci de oameni de cultura din Romania au participat luni, 15 ianuarie, la „Zilele Mihai Eminescu“ de la Botosani. Premiile incasate de participantii galei anuale de poezie au fost sfintite anterior in biserica, unde preotul a recitat si o poezie.

- Te-ai bucurat de sampanie, ai devorat macarons si alte deserturi delicioase fara remuscari? Nici macar una? Ei bine, acum la inceputul noului an, te gandesti ca e momentul sa iei o pauza si sa incerci o dieta? Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru un detox rapid si eficient!

- Hoții au dat spargerea la o biserica din Iclod. Poliția a fost anunțata marți seara despre faptul ca in biserica ortodoxa Sf. Nicolae din Iclod, aflata chiar langa șoseaua Gherla – Cluj, ar fi patruns persoane necunoscute, care ar fi sustras o icoana. Furtul ar fi fost fost observat marți dupa-amiaza,…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Politistii aradeni au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt de combustibil si in scurt timp, polițiștii din Ineu au reușit prinderea in flagrant a doi barbați și a unui minor care sustrageau motorina din rezervorul unui autovehicul. Cei trei au fost reținuți de polițiști, fiind depuși in arestul…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea creștina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile „Aratarea Domnului” sau „Epifania”, si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. Boboteaza face parte din seria celor 12 sarbatori crestine importante si este menita…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…

- Corina Chiriac s-a trezit inainte de Sarbatori cu o mare surpriza neplacuta. Navigand pe Facebook, a constatat ca o persoana ii folosește abuziv imaginea pentru a promova un produs pentru slabit, potrivit click.ro. „Doamnelor si domnilor. Eu nu recomand nimic. Asta e o mizerie! Nu va luati dupa acest…

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Laurențiu Reghecampf, 42 de ani, a ajuns in urma cu șase luni la Al Wahda, cu care a semnat pe doi ani, iar șefii clublui din Emirate au fost foarte mulțumiți de antrenor și i-au facut o surpriza de Sarbatori. Al Wahda i-a prelungit contractul lui Reghecampf pana in 2020 și i-a marit salariul, peste…