Stiri pe aceeasi tema

- Calendar creștin ortodox, sambata, 7 septembrie. Creștin-ortodocșii praznuiesc un mare sfant la aceasta data și este sarbatoare la romani. Sfantul Mucenic Sozont este pomenit in fiecare an, la data de 7 septembrie.

- Joi, pe data de 5 septembrie, este sarbatorit unul dintre cei mai mari Sfinti ai crestinatatii. Astfel, in fiecare an, in aceasta data, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Zaharia, tatalui Sfantului Ioan Botezatorul.

- Calendar creștin ortodox, miercuri, 28 august. Pe aceasta data, creștin-ortodocșii praznuiesc un mare sfant și este sarbatoare mare la romani. Sfantul Moise Etiopianul este sarbatorit in fiecare an, pe data de 28 august.

- Sarbatoare importanta pe 23 august. Un mare sfant este sarbatorit in fiecare an, pe data de 23 august. Sfantul Lup este praznuit de crestini in fiecare an, pe data de 23 august și este un prilej bun pentru a rosti cea mai puternica rugaciune impotriva pacatelor de tot felul.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe data de 22 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Agatonic este praznuit, in fiecare an, pe data de 22 august.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, in prima zi din weekend. In fiecare an, la data de 9 august, este sarbatorit Sfantul Matia. Sfantul Matia a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai Lui Hristos, care i-a luat locul lui Iuda.

- Joi, pe 18 iulie este mare sarbatoare la romani! Orice bun creștin trebuie sa știe faptul ca in aceasta zi este praznuit un important sfant. Aceasta zi este si bun prilej pentru a le spune persoanelor care ii poarta numele „la mulți ani”.