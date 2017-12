Stiri pe aceeasi tema

- "O amintire cu dl profesor Bogdan Maleon... Era ultimul curs inaine de examen, iar noi, masteranzii dumnealui, ii adresam intrebari despre modul de alcatuire a subiectelor. Mie imi placea sa glumesc cu dumnealui, desi era un tip serios, tinea la glume. La un moment dat, l-am intrebat:…

- Pentru a se ruga impreuna, pentru a trai mai intens bucuria Nașterii Domnului și pentru a avea parte de spor sufletesc – credincioșii din Bistrița au participiat astazi, in a douazi de Craciun, la Sfanta Liturghie oficiata in Biserica cu hramul Sfantul Dumitru de IPS Arhiespiscop și Mitropolit Andrei.

- O slujba speciala de pomenire a Regelui Mihai Intai a fost oficiata marți, 26 decembrie 2017, in biserica ortodoxa din comuna Savarșin, acolo unde regele obișnuia sa mearga la sarbatorile pe care le petrecea la castelul din Savarșin. Slujba a fost oficiata de catre arhiepiscopul Aradului Dr.…

- Daca la tara, traditia colindelor se mai pastreaza inca nealterata, in orase in schimb, obiceiul incepe sa piarda tot mai mult teren. In plus, cetele de asa-zisi colindatori (cu preponderenta cei mai „tuciurii”) par sa urmareasca mai mult recompensele primite dupa una sau doua strofe fredonate…

- În cea de-a doua zi de Craciun se sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Obiceiurile pentru a doua zi de Craciun spun ca in aceasta zi, nasii trebuie sa isi viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce isi doresc. E o zi in care rudele indepartate si cele prin alianta…

- Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia pe fondul geloziei, dupa care s-a spanzurat de o grinda. Pe de alta parte, prietenii celor doi soti spun ca nu inteleg cum s-a putut intampla tragedia, insa recunosc ca Bogdan si Anda…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, deoarece ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. „Vedem ca cei trei magi de la Rasarit…

- Catedrala din centrul Timișoarei a fost plina de credincioși la Sfanta Liturghie, de Praznicul Nașterii Domnului. ”Praznicul de azi are o dimensiune cosmica, pentru ca in el se unesc in chip real Cerul și pamantul. In acest act din istoria mantuirii noastre un rol deosebit l-a avut…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Patriarhul Daniel i-a indemnat pe creștini sa faca fapte bune Foto: basilica.ro Astazi, în prima zi de Craciun, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a oficiat slujba la Palatul Patriarhiei si i-a îndemnat pe crestini sa faca fapte bune. Sute de credinciosi au…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…

- Despre nasterea lui Iisus Hristos in ieslea din Betleem povestesc cei patru sfinti evanghelistii, iar relatarile lor se completeaza prezentand diferite aspecte ale acestui eveniment, al venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamant. „Nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodita cu…

- Papa Francisc a lansat un apel la eliberarea ostaticilor din intreaga lume. Totodata, Suveranul Pontif a transmis rugaciunile sale victimelor furtunii tropicale Tembin, care a facut peste 200 de morți in sudul Filipinelor, relateaza AFP. „In aceste ore care ne despart de Craciun, gasiti o clipa de liniste…

- Primaria a pregatit un asa-numit targ de Craciun in Parcul Eminescu, pentru a incerca sa-i multumeasca pe aradeni in prag de sarbatori. Dar, ca de obicei in ultimul timp, targul trezeste orice alt sentiment decat cel legat de linistea sufleteasca si placerea de a petrece clipe minunate intr-un decor…

- Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invațaturile lui Iisus fața de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith și Brent Landau, cercetatori religioși de la Universitatea din Texas, au gasit un text in arhivele de la Oxford, care dateaza…

- Pornind de la povestea nasterii lui Iisus, piesa a fost scrisa in doar cateva minute de catre artista, inspirata totodata si de vizita pe care aceasta a facut-o orasului sfant anul acesta. “La Betleem” are o poveste atipica. Magica as putea spune. Contrar aparentelor, nu este un colind din popor, asa…

- Cvartetul vocal „Cantabile" al Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava va susține un concert de Craciun, miercuri, 20 decembrie, incepand de la 19.15, la Biserica catolica „Ioan Nepomuk", din centrul municipiului.Prof. Iulia Buraciuc, prof. Doina Chișca, ...

- Poate cele mai dulci sarbatori de iarna au loc in satele unde gospodinele pregatesc o placinta speciala, incarcata cu miere si miez de nuca. Turta respectiva poarta numele de "Scutecele lui Iisus". Traditia spune ca turta aceasta sa fie preparata numai si numai in ajunul nasterii Domnului. Mod de preparare:…

- PS Petru Gherghel In scrisoarea pastorala de Craciun adresata credincioșilor catolici, PS Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iași, face o paralela intre nașterea lui Iisus și adevarata semnificație a saraciei: “Dumnezeu, bogat fiind in milostivire, il trimite pe Fiul sau din slava cereasca pentru…

- Concertul de colinde „Noapte de Craciun” susținut miercuri, 13 decembrie, la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, de Corala barbateasca ortodoxa „Armonia” din Constanța (din anul 2004 se afla sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului), a fost cel mai frumos mod de a intampina și de a ne ...

- Omenirea este amenințata de o putere nebanuita care ar putea declanșa un adevarat razboi, conform premoniției facute de parintele grec. „Copii, imi cereți sa va spun despre cel de-al treilea razboi mondial, imi cereți sa va spun despre țara noastra, ce se va intampla, unde se va opri aceasta…

- Preșcolarii de la Gradinița Budești au participat la o activitate ce a vizat formarea deprinderilor de conduita religioasa și educarea afectivitații și a abilitaților de comunicare. Activitatea a fost pusa in practica in cadrul proiectului de parteneriat „Doamne, noi pe tine te rugam”, inițiat de Gradinița…

- Sfantul Nicolae este patronul marinarilor și al copiilor, salvatorul celor din temnița și primejdii, ajutatorul saracilor și al celor nedreptațiți.Sfantul Nicolae s-a nascut pe vremea imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305) in cetatea Patara din Asia Mica. Parinții sai, Teofan…

- Apoi, a urmat un val de critici. Unii au spus ca este de blamat ce a facut pentru ca suntem in perioada de post. De fapt, preotul facea cumparaturi pentru copiii nevoiași. "La cumparaturi pentru copiii și familiile sarace de Sfantul Nicolae! Mulțumim din suflet celor care ați contribuit! Cei…

- Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai apreciați conducatori ai Bisericii Catolice. Recent, site-ul catolic La Nuova Bussola Quotidiana a publicat o profeție a suveranului pontif. „Vad biserica mileniului III lovita de o plaga mortala, se numeste islamismul”, avertiza…

- In ziua de praznuire a Sfantului Cuvios Antonie, pe 23 noiembrie a.c., Manastirea Iezer si-a sarbatorit ocrotitorul. Sfanta Liturghie a fost savarșita de catre Inaltpreasfințitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu Inaltpreasfințitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, fiind…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana. Lipsiți de copii, dar cu credința in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea…

- In calendarul popular, ziua intrarii Maicii Domnului in Biserica mai este numita si Ovidenie, zi magica, de altfel, si corespunde cu sarbatoarea unei naprasnice divinitati a lupilor, Filipul cel Schiop sau Filipul cel Mare. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este sarbatoarea crestina marcata…

- O familie din Timiș, cu doi copii, a ramas fara casa, dupa ce singura lor avere s-a facut scrum intr-un incendiu. Drama acesteia a ajuns la urechile Mitropolitului Banatului, care a decis sa ofere familiei nevoiașe un acoperiș deasupra capului. IPS Ioan a fost acum sa o sfințeasca. O familie cu doi…

- De ani buni, biserica inchinata Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov este simbolul credinței localnicilor din satul Dimieni, al comunei Tunari. Lacașul de cult a fost infrumusețat și dat spre inchinare credincioșilor, in veșminte noi, duminica, 12 noiembrie, de un ales sobor de preoți condus…

- Un puternic scandal a avut loc duminica dimineata in Biserica "Schimbarea la Fata a Domnului" din localitatea Schit Oraseni din comuna Cristesti-judetul Botosani. Comunicatul Arhiepiscopiei Iasilor: Astazi, 12 noiembrie 2017, o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor s-a deplasat la biserica Parohiei Schit…

- Parintele Nicolae Tanase vorbește, în cartea „Soțul ideal, soția ideala”, despre pacatele mari care îi împiedica pe unii oameni sa intre în biserica sau sa fie înmormântați creștinește. "O fata casatorita civil, dar nu si în…

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2017. In calendarul popular soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbeaza trei zile, in 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului. Despre Arhanghelul Mihail se știe ca este conducatorul…

- In prima duminica din luna noiembrie, a 22-a dupa Rusalii, 5 noiembrie, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, a savarsit Sfanta Liturghie si slujba de resfintire a Bisericii cu hramurile „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” si „Sfantul Mare Mucenic ...

- TRAGEDIE Andrei Mihai Leustean, cunoscut pe internet sub numele de Tbo Pablo, va fi astazi adus la Biserica ”Sf. Mina” din Barlad, unde cei care l-au cunoscut pot sa-i aduca un ultim omagiu. Pablo a decedat intr-un spital din Iasi, sambata, dupa ce starea sa de sanatate s-a inrautatit brusc. Familia…

- Papa Francisc a stat de vorba, prin intermediul unei legaturi video prin satelit, cu astronautii de pe Statia Spatiala Internationala. Unul dintre astronauti este un italian în vârsta de 60 de ani, aflat la a treia misiune în spatiu. El a fost si traducator…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir, praznuit joi de credinciosii crestini, este patronul Tesalonicului, alaturi de Sfantul Apostol Pavel si de Sfantul Grigorie Palama. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei. In traditia…

- Unii dintre cei aflați la carma țarii pe baza legilor democratice nesocotesc parghiile firești ale aceleiași democrații, incalcand dorința a peste 3 milioane de romani care au semnat in favoarea apararii instituției familiei naturale, dupa cum Dumnezeu a randuit-o „bine foarte". ...

- Pe la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sfintei Tecla au trecut deja peste 230.000 de credinciosi, aproape cat numara populatia orasului Iasi, care are 290.000 de locuitori. Desi este cea de-a sasea zi de pelerinaj, iar hramul Cuvioasei a fost sarbatorit sambata, oamenii continua sa…

- In cartea lasata credincioșilor "Ne vorbește Parintele Celopa", el a lasat cateva reguli de care toata lumea trebuie sa țina cont atunci cand merge la biserica. "Barbații in biserica trebuie sa stea in partea dreapta, iar femeile in partea stanga.", este una dintre regulile de care credincioșii…

- „In fiecare an, sarbatoarea de 14 octombrie este o sarbatoare a bucuriei duhovnicesti, a credintei vii si marturisitoare si o dovada a dragostei poporului roman pentru sfintii si Biserica lui Dumnezeu. Aceasta zi si cele premergatoare marii sarbatori ofera lectii de viata prin credinta, nadejdea si…