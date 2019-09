Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 12 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, unul dintre marii Sfinti ai crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Autonom este sarbatorit de catre crestini.

- Joi, pe data de 5 septembrie, este sarbatorit unul dintre cei mai mari Sfinti ai crestinatatii. Astfel, in fiecare an, in aceasta data, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Zaharia, tatalui Sfantului Ioan Botezatorul.

- Data de 33 august marcheaza, in fiecare an, o mare și importanta sarbatoare pentru cresteni. In aceasta zi sfanta, Biserica face pomenirea mutarii moastelor Precuviosului Parinte Maxim Marturisitorul. De asemenea, tot in aceasta zi sunt praznuiti sapte mari Sfinti!

- Afla cand incepe postul Adormirii Maicii Domnului, ce sarbatori religioase și sfinți cinstim in luna august. Calendar ortodox 2019 ne pune la curest cu toate noutațile lunii august. Tot ce trebuie sa știi despre sarbatorile din luna lui cuptor.

- Sarbatoare mare pentru crestini vineri, in prima zi din weekend. In fiecare an, pe data de 12 iulie, sunt praznuiti mai multi Sfinti. In plus, tot in aceasta zi se face pomenirea Icoanei Maicii Domnului Prodromita care se afla in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos, aceasta fiind una dintre…

- Pe data de 6 iulie este mare, mare sarbatoare la romani, de care orice bun creștin trebuie sa știe! In aceasta zi sunt praznuiți 2 sfinți importanți, iar cu ocazia amintirii unuia dintre ei in calendar ai un prilej bun de a le spune celor dragi la mulți ani!

- Afla care sunt sarbatorile religioase, posturile si ce sfinti sunt cinstiti in luna iulie, potrivit calendar ortodox 2019. Luna lui cuptor se inchie prin cu prima zine din postul Adormirii Maicii Domnului.