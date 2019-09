Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, joi, pe 12 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, unul dintre marii Sfinti ai crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Mucenic Autonom este sarbatorit de catre crestini.

- Pe data de 11 august, duminica este mare, mare sarbatoare la romani! In fiecare an, in aceasta zi, este praznuit un mare sfant care, de altfel, este trecut cu cruce neagra, in calendarul ortodox. Sfantul Nifon este sarbatorit in ficare an pe data de 11 august.

- Cruce rosie in calendar ortodox 2019. Astazi, 6 august, credinciosii ortodocsi cinstesc Schimbarea la Fata a Domnului. Pe langa motivele de bucurie, in aceasta zi exista posibilitatea sa aflati o veste ingrozitoare despre cat o sa mai traiti. Traditii si superstitii romanesti.

- CALENDAR ORTODOX 27 IULIE. Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna "cel in toate puternic ca un leu", un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei. Insa…

- Sarbatoare mare pentru crestini vineri, in prima zi din weekend. In fiecare an, pe data de 12 iulie, sunt praznuiti mai multi Sfinti. In plus, tot in aceasta zi se face pomenirea Icoanei Maicii Domnului Prodromita care se afla in Schitul romanesc Prodromu, in Sfantul Munte Athos, aceasta fiind una dintre…

- Calendar ortodox 8 iulie 2019. Zi de mare sarbatoare, astazi credinciosii ortodocsi ii cintesc pe Sfintii Epictet si Astion. Aceasta sarbatoare este marcata in calendarul ortodox cu cruce albastra. Citeste rigaciunea zilei de luni.

- Zi de mare sarbatoare pentru crestinii orodocși romani, marcata in calendarul ortodox cu cruce albastra. Potrivit calendar ortodox iulie 2019, BOR face marti, 2 iulie, pomenirea Sfantului Voievod Stefan cel Mare.