- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, la inceput de weekend. Astfel, in fiecare an, pe data de 20 septembrie, Sfantul Eustatie si sotia sa, Teopista, cu cei doi fii Agapie si Teopist sunt praznuiti de catre crestini.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, duminica, pe 1 septembrie. In prima zi de toamna, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Dionisie Exiguul. Acesta a fost cel care a decis ca anii sa fie calculati incepand cu Intruparea Domnului, mai exact, ceea ce numim noi dupa Hrostos sau inceputul erei noastre.

- Sarbatoare mare pentru creștini, sambata, pe data de 31 august. In fiecare an, in ultima zi de vara, este praznuita una dintre marile saratori inchinate Maicii Domnului. Astfel, sambata creștinii sarbatoresc Punerea in racla a braului Maicii Domnului.

- CALENDAR ORTODOX 29 AUGUST. Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor, scrie antena3.ro. Si dupa cum postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se cuvine sa postim si in aceasta zi. Citeste si…

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.

- Schimbarea la Fața a Domnului 2019. Anual credincioșii ortodocși cinstesc Schimbarea la Fața lui Iisus Hristos pe data de 6 august. Minunea s-a aratat in fața apostolilor, aflati pe muntele Tabor, pentru a se convinge ca Iisus este fiul lui Dumnezeu.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 23 iulie. In fiecare an, in aceasta zi, este sarbatorita Aducerea Moastelor Sfantului Foca. Sfantul Foca a fost episcop in Sinope si a fost un om foarte credincios.