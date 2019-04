O stradă, în Timișoara, blocată de o șoferiță cu BMW (foto)

Se întâmplă des ca circulația tramvaielor să fie oprită din cauza șoferilor care staționează în apropierea șinelor sau chiar pe acestea. S-a întâmplat și The post O stradă, în Timișoara, blocată de o șoferiță cu BMW (foto) appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]