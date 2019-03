CALENDAR ORTODOX 2019, MOSII DE IARNA 2019, SAMBATA MORTILOR: In fiecare an, in sambata dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati, in bisericile si cimitirele ortodoxe se va face pomenirea celor adormiti. In aceasta zi, care anul acesta cade pe 5 martie, cunoscuta si sub denumirea populara de Mosii de iarna, credinciosii aduc la biserica ofrande pentru sufletele celor dragi.

In unele zone ale tarii se spune ca sufletele mortilor vin in aceasta zi pe pamant, in timp ce credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca. Sufletele trecute in nefiinta vin sa…