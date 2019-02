Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de astronomie care au urmarit, luni, eclipsa de luna, au avut parte de inca un eveniment rar. In timpul eclipsei, un meteorit a lovit suprafața lunii. Imaginile cu meteoritul care lovește luna au fost surprinse de pasionații de astronomie și publicate pe rețelele de socializare. Romania,…

- Crima TULBURATOARE: O femeie și-a UCIS soțul IN TIMPUL MESEI. Vezi motivul crimei Un barbat a fost ucis chiar in ziua de Craciun de catre soția sa, care a fost cuprinsa de gelozie in timpul mesei festive dedicat acestei sarbatori. Femeia de 50 de ani din Ghirișa, Satu Mare s-a enervat la culme cand…

- În a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, românii îi serbeaza pe toti cei care poarta numele de Stefan. Sfântul, al carui nume, în limba greaca, înseamna "cununa", a fost condamnat la moarte în anul 33, pentru ca propovaduia credinta în…

- La Guvern are loc o ședința extrem de tensionata, la care participa și președintele Klaus Iohannis. Dupa debutul ședinței in care au vorbit Klaus Iohannis și Viorica Dancila, ședința a intrat in faza nepublica.Imediat ce s-au inchis ușile, jurnaliștii de la Palatul Victoria au constatat ca…

- OrtodoxeSf. Cuv. Daniil Stalpnicul si Luca cel NouGreco-catoliceCuv. Daniel Stalpnicul Romano-catoliceSf. Damasus I, pp. Sfintii Cuviosi Daniil Stalpnicul si Luca cel Nou sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 11 decembrie.Sfantul…

- Chloe Grace Moretz si-a refacut viata! Faimoasa actrita a fost surprinsa de paparazzi in timpul unui sarut pasional cu modelul Kate Harrison. Imediat ce au realizat ca sunt privite, s-au oprit si au fost mai discrete.

- Beyonce a aratat ca știe sa cante rap cel puțin la fel de bine ca soțul ei, Jay-Z, recunoscut in acest gen muzical. Ea a facut demonstrațua in timpul unui concert pe care l-a susținut alaturi de artist in weekend, in Africa de Sud, in memoria lui Nelson Mandela.

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, C.S. Biserica îi pomenește astazi pe Sfinții Cosma și Damian, cunoscuți și ca sfinții doctori fara de arginți. Acești doi sfinți sunt adevarate modele de medici, întrucât erau iubitori de oameni și neiubitori de arginți, tamaduind…