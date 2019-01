Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut un apel global la fraternitate in traditionalul sau mesaj Urbi et Orbi, rostit cu ocazia Craciunului, informeaza DPA si AFP, preluat de AGERPRES.Care este mesajul universal al Craciunului Este acela ca Dumnezeu este un Tata bun, iar noi suntem toti frati si surori, a declarat marti…

- „Sarbatoarea Nasterii Domnului ne descopera iubirea nesfarsita si mai presus de intelegere a lui Dumnezeu fata de oameni”, a spus Patriarhul Romaniei in prima zi de Craciun, la Catedrala Patriarhala, unde a oficat slujba din prima zi de Craciun.

- Mai mult de un mileniu, creștinii au sarbatorit Anul Nou in ziua de Craciun, in imediata apropiere a solstițiului de iarna. La Roma pana in secolul al XIII-lea, in Franța pana in anul 1564, in Rusia pana in vremea țarului Petru cel Mare, in Țarile Romane pana la sfarșitul secolului al XIX-lea. La romani,…

- Seara de 19 decembrie figureaza in Calendarul popular ca sarbatoare, Ajunul Ignatului. In aceasta zi se fierbea grau, iar capul familiei il tamaia și il binecuvanta. Din grau mancau toți ai casei și ce ramanea se dadea dimineața la pasari. In ziua aceasta, daca intra cineva in casa, e poftit cu tot…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael si Pinufrie Greco-catoliceSf. m. Iacob Persul Romano-catoliceSf. Virgil, ep. Sfantul Mare Mucenic Iacob Persul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 27 noiembrie. Sfantul Mucenic…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik, C.S. Biserica îi pomenește astazi pe Sfinții Cosma și Damian, cunoscuți și ca sfinții doctori fara de arginți. Acești doi sfinți sunt adevarate modele de medici, întrucât erau iubitori de oameni și neiubitori de arginți, tamaduind…

- Crestinul, spre deosebire de oricare alt adept al unei credinte, idei religioase sau filosofice, traieste avand o tinta foarte clara: imparatia cea nelumeasca a lui Dumnezeu. Acest scop are forta de a-i pune in valoare orice moment si orice miscare a vietii, indiferent daca isi petrece viata ...

- Preotul Cosmin Santi, cadru didactic în cadrul Facultații de Teologie de la Universitatea Valahia din Târgoviște, și preot paroh al comunitații de la Viforâta (Dâmbovița), a reacționat extrem de dur dupa eșecul referendumului.Acesta a cerut, prin intermediul…