- In ziua de 9 martie, marcata in calendarul religios cu o cruce neagra, se praznuiesc cei patruzeci de creștini martirizați in Sevastia. In amintirea lor si pentru ca imaginea li s-a suprapus peste un stravechi cult al mortilor, care vegheaza asupra semințelor ce vor incolți in brazde, femeile din aproape…

- Azi e sarbatoare mare pentru lumea crestina, care ii praznuieste pe cei 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia. Mai mult, in popor se spune ca toti oamenii care nu au nume de sfant isi serbeaza onomastica in aceasta zi. Tot in traditia populara, se spune ca cei 40 de Mucenici, soldati crestini care au trait…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintiti Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie si Eterie, episcopii din Cherson Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin si Elpidiu din Cherson Sarbatori…

- Istoria devenirii neamului romanesc, cu figurile sale marete si eroii sai martiri, s-a tesut in jurul lui Hristos. Astazi, din pacate, lipsesc personalitatile politice cu adevarat remarcabile, intelepte, echilibrate, smerite, cu reala frica de Dumnezeu, intru totul jertfitoare, afirma Costion ...

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- Doar ca dupa ce relația s-a consumat, acesta s-a facut nevazut. „M-am hotarat sa va scriu ca prin marturia mea sa invete ceva fetele care sunt inca fecioare. Am 30 de ani si pana acum cateva zile am fost fecioara. Am facut greseli peste greseli, nu am ascultat de duhovnic care imi spunea sa-l las…

- Sfantul Teodot s-a nascut in Galatia (Asia Mica) si a fost episcop al cetatii Cirene din Cipru. In timp ce imparatul Liciniu (311-324) ii persecuta pe crestini pentru ca nu aduceau jertfe zeilor, Teodot le cerea paganilor sa se inchine lui Hristos. Cand Sabin, conducatorul insulei Cipru, l-a sfatuit…

- Mucenicii se fac cu ocazia zilei de 9 martie, zi in care Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe cei 40 de Sfinti Mucenici. Aceștia, soldati crestini ce faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia, au fost condamnați la moarte prin inghețare in lacul Sevastiei pentru ca nu au vrut sa renunțe…

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi. In ultima zi a lunii februarie, crestinii ortodocsi romani il sarbatoresc pe Sfantul…

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Motto: "La inceput era Cuvantul si cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvantul. Aceasta era intru inceput la Dumnezeu. Toate prin El s-au facut.(...) Si intru El era viata si viata era lumina oamenilor." (Sf. Evanghelist Ioan) "Secolul ...

- "Bucurați-va, intru Domnul!", cu acest salut Moș Dobri sau Sfantul din Bailovo ii intampina zilnic pe oamenii care se milostiveau de el. Dar care strangea banii adunați din cerșit pentru a ajuta bisericile, catedralele și spitalele. Imaginea lui Moș Dobri, așezat, smerit, langa Catedrala Sfantul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora imparateasa Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Vlasie; Prima aparitie a Sfintei Fecioare la Lourdes - 1858 Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Fc. Maria de la Lourdes Sfantul…

- In 7 februarie, crestinii ortodocsi in sarbatoresc pe Sfantul Partenie din Lampsakos. Este un Sfant din vechime al Bisericii Ortodoxe, care a trait in Asia Mica, in secolul al IV-lea dupa Hristos. Este recunoscut ca fiind Sfantul Tamaduitor al cancerului si al tuturor bolilor (trupesti si sufletesti).…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Maine e pomenit Sfantul Trifon, unul din marii mucenici care se regasesc in calendarul creștin-ortodox. Acesta e cunoscut pentru puterea de a alunga duhurile necurate din oameni, pentru dreptatea și buna sa credința care l-au urmarit pana la final.Pe 1 februarie este bine ca pomicultorii, viticultorii…

- Marele scriitor rus Feodor Dostoievski, cunoscut pentru romanele „Crima și pedeapsa”, „Idiotul” sau “Frații Karamazov” a carui opera a influențat decisiv literatura, a fost un adevarat sprijin pentru fratele lui Nikolai, chiar și atunci cand se afla in detenție. In 1849, autorul a fost arestat pentru…

- Un om poate sa cunoasca tainele lui Dumnezeu chiar si fara mult studiu?Da, daca are sfanta simplitate, el poate nu numai sa cunoasca tainele lui Dumnezeu, ci si sa le traiasca. Va amintiti de acel monah foarte simplu care s-a invrednici sa manance impreuna cu Hristos? Acesta, inainte de a deveni ...

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, incepatorul vietii calugaresti de obste din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie Sarbatori religioase greco-catolice: Cuv. Teodosie cel Mare Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Honorata, fc.; Teodosie, calug. Sfantul Cuvios…

- Gigi Becali spune ca pedofilul se poate vindeca. In opinia latifundiarului, doar rugaciunile pot alunga demonii din mintea celui care a comis astfel de acte. "Acești oameni au demoni. Altfel nu imi explic. Demonul il pune sa faca asta. Nu te pune demonul? Cum sa ai asemenea pofte daca nu…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Polieuct Sarbatori religioase romano-catolice: Fer. Alexia Le Clerc, calug. Sfantul Mucenic Polieuct este pomenit in calendarul…

- MESAJE, FELICITARI, URARI și idei de SMS-uri de SFANTUL IOAN (ION). Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul”,…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc in fiecare an, pe 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut și cu numele de „Inaintemergatorul”, pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Ioan este un nume iudaic: „Iohanan” prescurtare…

- Potrivit preotului Visarion Alexa, exista un loc in Romania pe care creștin-ortodocșii ar fi bine sa-l evite. Sarmizegetusa Regia, acolo unde anul trecut a avut loc un fenomen bizar , este unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania, un templu pastrat pana in zia de azi și una dintre cele mai importante…

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Crestinii ortodocsi il serbeaza, astazi, in a treia zi de Craciun, pe Sfintul Mare Mucenic si Arhidiacon Stefan, primul diacon si martir al bisericii. Sfintul Stefan s-a aratat un aparator al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos, marturisind ca El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a nascut,…

- Sfantul Stefan era iudeu de neam, din semintia lui Avraam. Marindu-se numarul crestinilor dupa intemeierea Bisericii si crescand numarul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor, au fost alesi din cadrul comunitatii sapte barbati „plini de Duh Sfant si de intelepciune”. Acestia aveau menirea…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Catedrala din centrul Timișoarei a fost plina de credincioși la Sfanta Liturghie, de Praznicul Nașterii Domnului. ”Praznicul de azi are o dimensiune cosmica, pentru ca in el se unesc in chip real Cerul și pamantul. In acest act din istoria mantuirii noastre un rol deosebit l-a avut…

- Raiul, aceasta dragoste dumnezeiasca, Pâinea cea cereasca, se revarsa în inimile noastre ori de câte ori ne împartasim cu Trupul si Sângele lui Hristos, în Sfânta Împartasanie. Si fiecare, dupa vrednicia lui, simte mai mult sau mai putin mireasma acestui…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a atenționat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. "Vedem ca cei trei magi de…

- 'Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat Lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- "Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului."Vedem ca cei trei magi…

- Patriarhul Daniel a transmis, vineri, un mesaj video catre toti credinciosii, prin care indeamna, in preajma Nasterii Domnului, la pace sufleteasca, bucurie si binevoiri intre oameni, fiind o sarbatoare a milostivirii. „Sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul este sarbatoarea prin care praznuim…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor, scrie secretele.com. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea…

- Horoscop Primii creștini au fost trei astrologi! Lucrul acesta simplu mi-a devenit clar citind niște documente din secolul XV, de la Consiliul de la Geneva. Expunerea de motive pentru canonizarea astrologiei creștine. Astrologii au fost primii care au ingenuchiat și au adorat Pruncul, au adus jertfe…

- Sfantul Bonifaciu a trait pe vremea imparatului Diocletian. A plecat insotit de doisprezece robi cu aur mult in Tarsul Ciliciei, unde sfintii erau chinuiti. I-a gasit pe sfinti patimind si suferind pentru Hristos. Le-a sarutat lanturile si ranile. Dar aprinzandu-se de ravna dumnezeiasca, s-a dus…

- Dupa Avraam un alt stramos este Isaac. Acesta a primit de voie sa fie jertfit, cum i-a spus Dumnezeu tatalui lui, de aceea a si fost binecuvantat. Acelasi lucru l-a primit si Hristos, sa Se jertfeasca din ascultare fata de Tatal.Alt stramos este Iacov, care inseamna Israel, minte vazatoare de ...

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…